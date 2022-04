Augsburg

40 Jahre als Hausarzt: Augsburger Mediziner gibt in Buch tiefe Einblicke

Plus Dr. Manfred Lohnstein könnte als Hausarzt längst in Rente gehen, doch er hat sich dagegen entschieden. Seine langjährigen Erfahrungen schildert er nun in einem Buch.

Von Silvia Kämpf

Sollte sich Dr. Manfred Lohnstein selbst charakterisieren, würde er sagen: "Ich bin vielseitig interessiert und sozial engagiert." Weil es in seinem Beruf um Erfahrung gehe, hat der Hausarzt sich trotz seiner 76 Jahre noch nicht vollständig aus seiner Praxis zurückgezogen, er arbeitet jedoch weniger, und das noch bis 2023. Das geplante Abschiedsfest fiel den Corona-Einschränkungen zum Opfer und so begab sich der Autor mit seinen Gästen in einen schriftlichen Austausch und hat ein Buch geschrieben. In "40 Jahre Hausarzt in Augsburg" beantwortet er knapp 50 Fragen und gibt dabei Einblicke in das Berufsfeld der Allgemeinmedizin, die Stadtgesellschaft einer bayerischen Großstadt und seinen persönlichen Werdegang.

