4000 neue Studierende starten an der Uni mit neuen Kursen und Angeboten

Uni und Hochschule setzen im Wintersemester auf Präsenzlehre und neue Angebote. Auf dem Campus muss man sich jetzt warm anziehen. Was Studierende zur aktuellen Lage sagen.

Rund 4000 junge Menschen starten an der Uni Augsburg diese Woche in ein neues Studium. Knapp 20.000 Studierende sind insgesamt eingeschrieben. Dieses Semester werde an der Universität Augsburg wieder in Präsenz stattfinden, kündigt Unipräsidentin Sabine Doering-Manteuffel an. Sie spricht jedoch von einigen Herausforderungen.

"Zum einen ist es die immer noch anhaltende Corona-Pandemie, der wir weiterhin mit Vorsicht begegnen, zum anderen natürlich die Energiekrise, auf die auch wir mit dem Absenken von Raumtemperaturen und einer Reihe weiterer Maßnahmen reagieren", so die Präsidentin. Abzuwarten bleibt, wie sich die Infektionszahlen in Augsburg weiter entwickeln. Die Präsenzlehre sei jedoch der richtige Weg für dieses Wintersemester, man werde daran festhalten, sagte Doering-Manteuffel. Für die "Erstis" gab es eine Einführungswoche. Ein neuer Podcast von Studierenden für Studierende gibt Neulingen weitere Tipps.

Bei Studentinnen und Studenten ist die Freude auf das neue Semester groß. Für manche von ihnen hatte es auch im Sommersemester noch einige Onlinekurse gegeben. Das sei jetzt Geschichte. Studienanfänger Malte Delfs ist froh darüber: „Der Onlineunterricht hat mir in der Schule schon gereicht.“ Auch Johanna Schiepp freut sich auf die Präsenzlehre. Obwohl sie schon im fünften Semester ist, ist es erst ihr zweites Semester, das unter weitestgehend normalen Umständen stattfindet. Die 21-Jährige genießt auch die Pausen am Uni-Teich, gerade bei fast sommerlichem Wetter wie in diesen Tagen.

Studierende an Uni und Hochschule sind über Präsenzlehre erleichtert

Trotzdem bleibt bei vielen die Angst vor einem erneuten Online-Betrieb. Frederik Vontz ist im zwölften Semester. Er hat in seinem Studium die komplette Coronazeit mit Lockdowns miterlebt. Rückblickend beschreibt der Geschichtsstudent den Onlineunterricht als „furchtbar“. Wirtschaftsinformatikstudent Leonard Weng kritisiert, die Entscheidung gegen den Präsenzunterricht sei teilweise schwer nachzuvollziehen gewesen: „In die Bar durfte man und die Uni war geschlossen.“ Dass nun weniger geheizt wird, kümmert die beiden weniger. Frederik Vontz ärgert sich über die Spritpreise. Da er von außerhalb kommt, fährt er regelmäßig mit dem Auto zur Uni. Trotzdem überwiegt die Vorfreude darauf, neue Leute kennenzulernen und viel zu erleben.

Auch die Forscher stehen in den Startlöchern. Zwei neue Zentren werden an der Uni offiziell eröffnet: das Zentrum für Klimaresilienz und das CAAPS (Centre for Advanced Analytics and Predictive Sciences). Damit werden die Forschungsschwerpunkte Klima sowie Künstliche Intelligenz weiter ausgebaut. Neben der Forschung erweitert sich das Studienangebot: Vier neue Studiengänge starten in den Bereichen Data Science, Mathematik, Kunstpädagogik und Materialchemie. Ebenfalls zum neuen Semester verlängert die Universitätsbibliothek ihre Öffnungszeiten. Mit Blick auf Corona bietet die Uni Studierenden und Beschäftigten weiterhin die Teststation mit kostenfreien Schnelltests auf dem Campus an.

An der Hochschule gibt es jetzt über 6800 Studierende

An der Hochschule Augsburg haben die Lehrveranstaltungen am Anfang Oktober begonnen. Dort begrüßte Präsident Gordon Thomas Rohrmair über 1800 Erstsemester, insgesamt sind es über 6800 Studierende. Bereits seit September lief dort das Projekt „Startklar“, das Studierenden im ersten Semester Orientierung vermittelt. Auch an der Hochschule findet die Lehre aktuell in Präsenz statt. Das Präsidium beobachte allerdings die aktuellen Entwicklungen zur Pandemie aufmerksam und würde gegebenenfalls die Präsenzlehre der aktuellen Situation anpassen, so Sprecher Tobias Kolb. Ziel sei es, die Präsenzlehre so lange wie möglich aufrechtzuerhalten und das gesamte Wintersemester in Präsenz durchzuführen.

Um den Energieverbrauch an der Hochschule zu senken, wird unter anderem die Raumtemperatur reduziert. Die Beheizung der Laborräume, Hörsäle und Büros erfolgt tagsüber und nur an Werktagen. Die Außenbeleuchtung wird, wenn es sicherheitstechnisch möglich ist, abgeschaltet. Bis Ende April gab es an der Hochschule eine Corona-Teststation. "Mit Lockerung der Corona-Maßnahmen haben wir diese Teststation eingestellt", so Kolb. Aktuell gibt es noch die mobile Impfstation an der Hochschule. Sie steht für die gesamte Bevölkerung offen.