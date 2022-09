Achtung, Staugefahr: Auf der B17 gibt es schon bald die nächste Großbaustelle

Neue Baustelle auf der B17: Ab der Anschlussstelle Bärenkeller wird bald die Fahrbahn stadtauswärts saniert. Die Arbeiten konzentrieren sich auf zwei Wochenenden.

An Baustellen entlang der stark befahrenen B17 hat man sich seit Jahren gewöhnt. Immer wieder finden Sanierungsarbeiten an Brücken und am Fahrbahnbelag statt. Nun kündigt sich die nächste Großbaustelle an, die das Stadtgebiet Augsburg betrifft. Aufgrund von Fahrbahnschäden wird die B17 im September und Oktober zwischen der Anschlussstelle (AS) Holzweg und dem Zubringer Donauwörther Straße auf einer Länge von rund 2,5 Kilometern erneuert. Die Arbeiten konzentrieren sich auf zwei Wochenenden. Geplanter Start ist am Freitag, 23. September. Sollte das Wetter nicht mitspielen, wird der Termin um eine Woche nach hinten verschoben.

Zuständig ist das Staatliche Bauamt Augsburg. Wie die Behörde informiert, werden im Zuge der Arbeiten auch Zu- und Ausfahrtsrampen der Anschlussstelle Holzweg (nördlicher Bereich) und der Anschlussstelle Stuttgarter Straße erneuert. Zudem wird der Zubringer zur Bundesstraße 17 und Donauwörther Straße saniert. Ferner werden pro Fahrtrichtung zwei in Schotterbauweise vorhandene Nothaltebuchten auf der Bundesstraße 17 asphaltiert.

Bauarbeiten an der B17: Kosten liegen bei 2,4 Millionen Euro

Laut Bauamt wird zur Verbesserung der Lärmsituation lärmmindernder Belag eingebaut. Es handelt sich um eine sogenannte „dünne Schicht im Heißeinbau auf Versiegelung“. Die Baukosten in Höhe von 2,4 Millionen Euro trägt größtenteils der Bund. Die Stadt Augsburg beteiligt sich mit 100.000 Euro für den Abschnitt B17 Zubringer Donauwörther Straße.

Auf der Bundesstraße 17 nahe dem Bärenkeller sind werktags rund 100.000 Fahrzeuge unterwegs. Um die verkehrlichen Auswirkungen so gering wie möglich zu halten, erfolgt laut Bauamt die Sanierung der beiden Richtungsfahrbahnen der Bundesstraße 17 an zwei Wochenenden. Start ist jeweils am Freitag um 20 Uhr, gearbeitet wird bis Montag um 5 Uhr. Die Bauarbeiten finden im 24-Stunden-Schicht-Betrieb statt.

Baustelle auf der B17: Am 3. Oktober soll alles fertig sein

Im ersten Bauabschnitt soll vom 23. bis 26. September die Fahrbahn der Bundesstraße 17 in Fahrtrichtung Landsberg am Lech erneuert werden. Im zweiten Bauabschnitt soll vom 30. September bis 3. Oktober die Fahrbahn in Fahrtrichtung Donauwörth erneuert werden. Die Umleitung für beide Richtungsfahrbahnen erfolgt jeweils über die Anschlussstelle Kobelweg, die Umfahrung Neusäß, die Anschlussstelle Neusäß, die Autobahn A8 und die Anschlussstelle Augsburg-West.