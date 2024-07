Ärger um rasende Radler auf den Uferwegen an Lech, Wertach und Kuhsee

"Schnellfahr-Radler (dank Pedelc) oder rücksichtslose E-tretrollerfahrer gibt es auch im Wittelsbacher Park, Ja auch auf Wegen wo so ein komisches Verkehrsschild ( Kinder an die Hand nehmen?) steht. Auf den Straßen wird auf dem Gehweg gefahren da da ber Belag glatter als auf der Fahrbahn ist. Natürlich wird der Fußgänger da weggeklingelt da ja der Radfahrer behindert wird. Ich erinnere mich noch gut an die Zeiten wo sich der für das Viertel zuständige Streifenpolizist da die Ventile hat zeigen lassen wenn man wo gwefahren ist, wo das nicht so ganz legal war.. Aber heute Lastenfahrrad insbesondere mit Kind ist ja der Freibrief für alles. Nicht falsch verstehen - es gibt auch genügend Radfahrer / innen, die anständig fahren. Aber irgendwie gefühlt werden die "Rambos /Rambienen immer mehr. Wenn ich als Erwachsener schon auf einem ausgewiesenen Fußweg fahre dann doch bitte rücksichtsvoll.