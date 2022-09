Augsburg

06:00 Uhr

Immer diese Radfahrer? Ein Dauerkonflikt und die Suche nach Lösungen

Der Judenberg ist eine der Stellen in Augsburg, an denen es immer wieder Konflikte zwischen Radlern und Fußgängern gibt

Plus Immer mehr Menschen fahren in Augsburg Fahrrad. Das birgt Konflikte – und Zündstoff, wie man an den Diskussionen um Fahrradkontrollen sieht.

Von Ina Marks

Einen starren Blick hätten manche Fahrradfahrer. "Ganz nach dem Motto – geht mir aus dem Weg." Wenn Oliver Dietrich an der Wertach mit seinen Hunden entlangläuft, erlebt er oft brenzlige Situationen. "Am gefährlichsten sind die Radler, die mit einem Affenzahn um Kurven schießen und nicht willens sind abzubremsen." Man könne nur darauf warten, dass da mal was passiere, sagt der 60-Jährige. Wenn es um das Zusammenspiel von Radlern, Fußgängern, E-Roller- und Autofahrern geht, kochen schnell Emotionen hoch. Zuletzt wurden Überprüfungen von Radfahrern durch den städtischen Ordnungsdienst eifrig diskutiert. Überzogen und Abzocke, finden die einen, absolut notwendig, sagen die anderen. Die Stadtregierung will Augsburg zu einer Fahrradstadt machen. Wie wichtig sind dabei Kontrollen?

