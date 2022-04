Naturschützer wollen das Lechhausener Moos erhalten

Das Lechhausener Moos hat zu wenig Wasser, dabei spielen Moore eine wichtige Rolle für Klimaschutz und Artenvielfalt. Umweltschützer wollen gegensteuern.

"Es war eine Traumwelt", schwärmt Eberhard Pfeuffer, Mitglied des Bundes Naturschutz, über die Moore, die man früher nördlich der Grenzlinie zwischen Augsburg und dem Kreis Aichach-Friedberg finden konnte. "Die alten Botaniker schrieben, 'Ausgedehnte Moore begleiten den Fluss'. Heute können wir uns das gar nicht mehr vorstellen." Es habe so viele Birkhühner gegeben, dass die Ornithologen sie nicht mal gezählt hätten, und Barsche "noch und nöcher" in den Quellbächen, erzählt Pfeuffer. Heute ist dieses Moor weitgehend zerstört, doch der Bund Naturschutz will gegensteuern, um das Klima zu schützen und die Artenvielfalt zu bewahren. "Es ist fünf Minuten vor zwölf, was die Biodiversität angeht", sagt Pfeuffer. Nun startet ein Projekt, schon jetzt fordern die Naturschützer einige Maßnahmen.

Warum kaputte Niedermoore CO2-Schleudern sind

Das Problem ist nicht auf die Region Augsburg beschränkt. Ungefähr 95 Prozent der bayerischen Moore seien nicht mehr unter Wassersättigung, sagt Thomas Frey, Regionalreferent des Bunds Naturschutz (BN) für Schwaben. "Das heißt, wenn das organische Material mit Luft reagiert, dann zersetzt es sich und der Kohlenstoff entweicht in die Luft." Man gehe davon aus, dass ungefähr sechs Prozent des bayerischen CO2-Äquivalent-Ausstoßes aus kaputten Mooren kommen, sagt Frey.

Niedermoore hätten dabei den höchsten Ausstoß. Ein solches ist auch der etwa 3000 Hektar große Moorkörper, der sich von Friedberg bis nach Lechhausen ziehe. "Insofern ist der Niedermoorschutz für den Klimaschutz eine ganz entscheidende Sache", bilanziert Frey. Sein Kollege Ernst Haile fügt hinzu: "Bei der landwirtschaftlichen Nutzung der Niedermoore wurde mit Pflanzen gearbeitet, die eigentlich gar keine Feuchtigkeit wünschen. Deswegen muss auf dem Niedermoor zusätzlich extrem viel Dünger und Spritzmittel eingesetzt werden." Landwirtschaftliche Nutzung und "Ausgasung" der kaputten Niedermoore bewirken somit einen Ausstoß von 30 bis 40 Tonnen CO2-Äquivalenten pro Hektar jährlich, schätzt der Bund Naturschutz.

Nicht nur eine Klima-Frage, sondern auch eine Frage der Artenvielfalt

Doch es ist nicht nur eine Klima-Frage: "Dieses ehemalige Moor spielt eine große Rolle für die Artenvielfalt, insbesondere für Wiesenbrüter wie den Kiebitz", sagt Johannes Enzler, Vorsitzender der BN-Kreisgruppe Augsburg. Die Bedrohung sei relativ groß, dass sich deren Lage verschlechtere. "Diese Vögel reproduzieren sich kaum mehr, irgendwann sterben die uns weg." Zudem gebe es eine Grundwasserabsenkung. Enzler warnt: "Wenn wir jetzt nicht reagieren, ist es irgendwann vorbei." Nur noch Reste vom alten Moor seien heute vorhanden, so die Naturschützer.

Deshalb habe man das Projekt zur "Potenzialabschätzung" des Niedermoors gestartet. Es wird von der Lotterie "Glücksspirale" gefördert und ist auf ein Jahr angelegt. Ein externer Biologe trägt zusammen, wie die Grundwasser-Situation ist und welche Artenschutz- sowie CO2-Einsparpotenziale es in dem Gebiet gibt. Zudem will der Bund Naturschutz die Vernetzung der verschiedenen Akteure stärken und ein stärkeres Bewusstsein für die Moor-Problematik schaffen.

Lesen Sie dazu auch

Keine Ortsumfahrung Mühlhausen, keine Osttangente

Ziel ist auch ein umfassender Maßnahmenkatalog, doch schon jetzt haben die Naturschützer Forderungen. So sagt Christine Kamm, Augsburger BN-Vorsitzende: "Es ist nötig, auch im Industriegebiet zu überlegen, wo Regenwasser wieder in alte Bachsysteme eingeleitet werden kann." Zudem müsse der Vertiefung des Lechs entgegengewirkt werden. Ernst Haile aus dem Kreis Aichach-Friedberg ergänzt: "Überbauungen von Moorflächen durch Gewerbegebiete und durch neue Straßen wie die Ortsumfahrung Mühlhausen oder die Osttangente Augsburg dürfen keinesfalls mehr erfolgen." Ein großer Faktor bleibt die landwirtschaftliche Nutzung. Am besten sei eine Umstellung von Ackerbau auf Grünland-Nutzung, sagen die Naturschützer, allerdings sei diese für die Bauern nur schwer wirtschaftlich. Ein weiterer Hebel könnten veränderte Förderrichtlinien sein, die solche Flächen als CO2-Kompensationsmaßnahmen anerkennen. "Es geht nur mit der Landwirtschaft", betont Haile.