Aktion „Play me, Augsburg“: Zum Klavierspielen kommt er extra aus Nürnberg

Ein Spaziergang durch die Augsburger Innenstadt klingt in diesen Tagen anders als gewohnt: Unter das Rattern der Straßenbahn mischen sich Klänge von Chopin oder Lieder von Adele. Bei der Aktion „Play Me, Augsburg“ hauen sowohl Profis als auch Laien in die Tasten. Neun Klaviere, die von Künstlern und Kunstschaffenden gestaltet wurden, stehen bis 28. September in der Stadt. An einem hat Hobby-Pianist Ducci Platz genommen.

Ducci schart am Königsplatz schon nach wenigen Minuten ein Publikum aus Schaulustigen um sich. Viele Passanten bleiben stehen und lauschen den Tönen von Adeles Ballade „Someone like you“. Ducci kennt die Aktion „Play me, Augsburg“ schon seit ein paar Jahren und reist inzwischen zum dritten Mal extra für die bunten Klaviere von Nürnberg an. „Ich habe ein paar Tage frei und dachte mir, dass ich mal wieder vorbeischaue. Ich finde die Aktion super, man trifft nette Menschen und auch die Stimmung ist so entspannt.“ Das Klavier ist seine Leidenschaft. Seit der dritten Klasse spielt Ducci das Instrument und hat seither nicht damit aufgehört.

Wer zuhause kein Klavier hat, kommt in die Augsburger Innenstadt

Die 22-jährige Graciela Martinez probiert sich am lilafarbenen Disco-Klavier am Königsplatz: „Ich spiele erst seit etwa zwei Jahren Klavier. Meine beste Freundin hat es mir beigebracht, mit der ich in die Kirche gehe. Manchmal spiele ich auch bei Gottesdiensten. Das ist für mich auch die einzige Möglichkeit zu spielen, weil ich selbst leider keines besitze.“ Der Glaube spielt für die junge Frau eine wichtige Rolle in ihrem Leben. Deshalb hat sie ihren Song auch „Señor Jesus“ genannt - „Herr Jesus“.

Ebenfalls am Fuggerplatz nimmt Claudia Schleegel aus Gunzenhausen am Klavier Platz. Sie ist, genau wie Ducci, nur angereist, um auf den Straßenklavieren spielen zu können. „Als Kind hatte ich mehrere Jahre klassischen Klavierunterricht. Eigentlich wollte ich Gitarre lernen, aber mein Lehrer hatte einen Flügel im Zimmer. An den habe ich mich immer wieder gesetzt – das war Liebe auf den zweiten Blick“, erzählt sie. Heute spielt Schleegel regelmäßig auf ihrem E-Piano, hat zwölf eigene Stücke geschrieben und trägt sie inzwischen auch manchmal in einem Café vor Publikum vor.

Rebecca Stein lebt seit einigen Jahren in Augsburg, dieses Jahr spielt sie erstmals eines der Straßenklaviere, die bis 28. September in der Stadt stehen. Foto: Marcus Merk

Viel Erfahrung am Klavier hat Rebecca Stein laut eigener Aussage nicht. Trotzdem versucht sie sich am Rathausplatz an Beethovens „Für Elise“. Aus dem Klavierunterricht in ihrer Kindheit sei kaum etwas hängen geblieben, Noten lesen könne sie schon lange nicht mehr. „Nur das Muskelgedächtnis meiner Hände lässt mich spielen“, sagt sie und stimmt ein paar Töne an. Seit 13 Jahren lebt Stein in Augsburg, die bunten Klaviere hat sie schon oft gesehen – doch an eines gesetzt hat sie sich bisher nie. Diesmal war es ihr erster Auftritt.