Augsburg

06:00 Uhr

Alles wie vorher? Was das "Corona-Comeback" für Augsburg bedeutet

Plus Corona greift in Augsburg voll um sich, Bekanntes wiederholt sich: Etliche erkranken, der Druck auf Krankenhäuser wächst. Wie viele sterben noch "an" Covid?

Von Max Kramer

Man fühlt sich dieser Tage Phil Connors verbunden. Er wacht eines Morgens auf und muss exakt denselben Tag immer wieder durchleben, gnadenlos unablässig. "Und täglich grüßt das Murmeltier" heißt der Film, der in den 1990er-Jahren eine so amüsante wie fiktive Endlosschleife zeichnete. Die Erfahrung leidiger Wiederholungen macht man derzeit auch in Augsburg, allerdings ganz real. Corona greift in der Stadt wieder um sich. Wesentliche Kennzahlen bewegen sich auf lange unerreichtem Niveau, der Druck auf die Krankenhäuser steigt. Alles also wie in den vergangenen Wellen und Wintern? Nein. Das Murmeltier grüßt weiterhin, hat seine Gestalt aber verändert.

