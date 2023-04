Alpenverein plant neue Boulderhalle an der Sportanlage Süd

Das Kletterzentrum an der Sportanlage Süd in Augsburg soll erweitert werden. Ende April stimmen die Mitglieder über das Millionenprojekt ab. Was geplant ist.

Bouldern und Klettern sind Trendsportarten, allein die Sektion Augsburg des Deutschen Alpenvereins (DAV) verzeichnete vergangenes Jahr 80.000 Besuche in ihrem Kletterzentrum an der Sportanlage Süd. Nun soll diese Anlage erweitert werden: Geplant ist eine neue Boulderhalle, die - läuft alles glatt - im Jahr 2025 in Betrieb gehen könnte. Die Investition läge bei 5,5 bis 7,5 Millionen Euro, doch zunächst sollen die Mitglieder des Alpenvereins ein Wörtchen mitreden dürfen.

Thomas John, Vorsitzender der Sektion Augsburg im Deutschen Alpenverein, gibt sich auf Anfrage unserer Redaktion zurückhaltend. Detaillierte Fakten rund um das Vorhaben möchte er erst nennen, wenn die Mitgliederversammlung am 26. April ein eindeutiges Votum für das Millionenprojekt ergeben hat. Im "Alpenblick", der Mitgliederzeitschrift der Sektion Augsburg, geht er mehr ins Detail: Die neue Boulderhalle könnte demnach im Norden der bestehenden Kletterhalle entstehen und - wie bereits die Kletterhalle - Routen für Profis und Hobbysportler bieten.

Ein erstes Baukonzept für die neue Boulderhalle gibt es

Ein erstes Raum- und Baukonzept wurde offenbar erarbeitet, laut Johns Ausführungen in der Mitgliederzeitschrift sind Boulder- und Trainingsmöglichkeiten auf drei Ebenen vorgesehen. Eine Boulderwand im Außenbereich soll speziell für Leistungssportler zur Verfügung stehen, was die bestehenden Wände an der Südseite der bestehenden Halle entlasten solle. Auch der Status eines Bundesleistungszentrums für Leistungssport sei denkbar. Erste Entwürfe, wie die Halle von außen aussehen könnte, gibt es bereits.

Für die Augsburger Sektion des Alpenvereins würden sich die Investitionen offenbar in überschaubaren Grenzen halten. Laut John läge das Gesamtprojekt bei Kosten zwischen 5,5 und 7,5 Millionen Euro, der Sektionsvorsitzende rechnet jedoch mit Zuschüssen in Höhe von 80 Prozent. "Das heißt, der Verein muss nur für 20 Prozent der eigentlichen Kosten aufkommen", so John im "Alpenblick". Die Sektion würde dafür offenbar einen Kredit aufnehmen, John rechnet allerdings auch damit, dass beim Bau einer neuen Boulderhalle Mitglieder beitreten würden, die sonst gar nicht erst zum Alpenverein kämen. Deren Mitgliederbeiträge sind ein weiteres Standbein der Projektfinanzierung.

Die Mitglieder der DAV-Sektion Augsburg sollen über die Boulderhalle abstimmen

Bei der Mitgliederversammlung am Mittwoch, 26. April (19 Uhr im Saal der Alevitischen Gemeinde in der Bozener Straße 4a) gibt es nähere Informationen für die DAV-Mitglieder. Sie sollen sich danach für oder gegen die Erweiterung des Kletterzentrums aussprechen. Bekommt der Vorstand die Zustimmung, will er sich in weiteren Schritten um mögliche Förderungen kümmern sowie die notwendigen Voraussetzungen mit der Stadt Augsburg klären. Eine Eröffnung der neuen Boulderhalle wäre frühestens 2025 möglich, so John. Im Rahmen der Versammlung soll auch über eine Erhöhung der Mitgliederbeiträge von derzeit 73 auf 85 Euro im Jahr (ohne Ermäßigungen) abgestimmt werden. Dies habe laut John aber nicht mit der geplanten Erweiterung zu tun, sondern damit, dass der Vorstand die Arbeit ehrenamtlich nicht mehr alleine leisten könne. Die Geschäftsstelle müsse deshalb umstrukturiert und ausgebaut werden.

Zurück zur Kletterhalle: Der Name Bouldern leitet sich ab vom englischen Wort Boulder (Felsblock) und steht für Klettern ohne Seil und Gurt an Felsen oder künstlichen Felswänden bis zu vier Metern Höhe. Dabei werden vor allem Kraft, Geschick, technisches Verständnis und Kreativität gefördert. Die Augsburger Alpenvereinssektion hatte ihr Kletterzentrum zuletzt schon einmal erweitert und zum Landesleistungszentrum ausgebaut. Einweihung war 2018, seitdem sind Leistungs- und Breitensport dort unter einem Dach vereint. Boulderhallen gibt es in Augsburg auch in Oberhausen (Bloc Hütte) sowie in Pfersee (Sportkreisel).