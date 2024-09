Alzheimer-Seminar: Hilfe beim Helfen

Alzheimer ist eine Erkrankung, die immer häufiger auftritt. Auch in Augsburg. Betroffen sind Erkrankte und Angehörige. Information über Demenz ist insofern wichtig. Dieses Ziel verfolgt die Alzheimer Gesellschaft in Augsburg. Sie bietet daher ein Seminar an. Motto: Hilfe beim Helfen.



Das Seminar findet an sieben Abenden statt. Termin ist jeweils von 17 bis 19 Uhr. Auftakt ist am 30. September, der letzte Abend ist am 28. Oktober. Veranstaltungsort ist das Zeughaus am Zeugplatz in Augsburg. Das Seminar ist ein interaktives modulares Seminarprogramm, das sich an pflegende Angehörige wendet. Pflegende Angehörige von Menschen mit einer Demenz sind

häufig psychisch und physisch sehr belastet.



Das Seminarprogramm will pflegenden Angehörigen helfen, die Erkrankten besser zu verstehen. Dabei wird besonderer Wert auf praktische Umsetzungsmöglichkeiten gelegt, heißt es. Anmeldungen per E-Mail an veranstaltungen@alzheimer-augsburg.de oder telefonisch unter 0821/ 0821/3193130 (auf den Anrufbeantworter sprechen). Das Seminar ist kostenfrei. (möh)

