Auch Kitas betroffen: Am Donnerstag wird bei der Stadt Augsburg gestreikt

Die Gewerkschaft Verdi erhöht in der aktuellen Tarifrunde im öffentlichen Dienst den Druck: Am Mittwoch wird es in der Versorgungssparte der Stadtwerke erneut zu einem ganztägigen Streik kommen. Notdienste werden eingerichtet, das Kundencenter am Königsplatz kann voraussichtlich offen bleiben, so die Stadtwerke. Der Nahverkehr ist wie berichtet von den aktuellen Gehaltsverhandlungen nicht betroffen, sodass es dort auch keine Streiks geben wird.

Am Donnerstag sind fast alle städtischen Dienststellen zum Streik aufgerufen

Am Donnerstag wird der Warnstreik dann breit spürbare Folgen haben: Bis auf Notdienste im Winterdienst, in der Stadtentwässerung und im Jugendamt sind die Beschäftigten aller Dienststellen bei der Stadt und ihrer Eigenbetriebe zum Warnstreik aufgerufen. Dies betrifft unter anderem Kitas, wobei je nach Einrichtung erfahrungsgemäß eine Notbetreuung sichergestellt werden kann. Die Eltern wurden bereits am Montag von der Stadt informiert. Auch die Müllabfuhr dürfte bestreikt werden. In den städtischen Behörden ist zumindest mit eingeschränktem Betrieb zu rechnen.

Demonstration am Rathausplatz geplant

Am Donnerstag wird es ab 10 Uhr eine Demonstration von der Frauentorstraße auf den Rathausplatz geben, am Mittwoch werden die Stadtwerke-Beschäftigten am Obstmarkt eine Kundgebung abhalten. Nur wenn bei den kommunalen Energieversorgern die Arbeitsbedingungen attraktiv seien, könne die Wärme- und Energiewende gelingen, so Gewerkschaftssekretär Florian Böhme. Verdi verweist auch darauf, dass der öffentliche Dienst sich insgesamt schwer tue, Personal zu finden. Mitunter seien zwei oder gar drei Ausschreibungsrunden nötig, um offene Stellen zu besetzen. In Richtung von Personalreferent Frank Pintsch (CSU), der auch Mitglied des Tarifgremiums in der Vereinigung kommunaler Arbeitgeberverbände ist, sagt Böhme, dieser solle „die Meinung seiner Beschäftigten ernst nehmen“.

Verdi fordert wie berichtet eine Lohnerhöhung von acht Prozent. Die kommunalen Arbeitgeber winken im Hinblick auf die Haushaltsbelastungen und die Lohnerhöhung 2023 um elf Prozent ab.