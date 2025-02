Öffentlicher Dienst: Erster Warnstreik in Tarifrunde

Die Tarifauseinandersetzung im öffentlichen Dienst macht sich nun auch in Augsburg mit Warnstreiks bemerkbar, zunächst aber nur mit mäßigen Auswirkungen. Die Gewerkschaft Verdi hat für Donnerstag in der Versorgungssparte der Stadtwerke (Energie, Netze, Wasser) ganztägig zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. Die Stadtwerke erklärten, die Versorgungssicherheit sei gewährleistet, die Leitstelle und Notfallteams besetzt. Womöglich seien aber Termine zum Zählerwechsel nicht einhaltbar. Das Kundencenter am Königsplatz ist geöffnet, der Nahverkehr ist nicht betroffen.

Allerdings ist in den kommenden Wochen mit Ausweitungen zu rechnen. Im Zuge der Tarifauseinandersetzungen vor zwei Jahren wurden zahlreiche städtische Dienststellen zum Streik aufgerufen, etwa die Müllabfuhr und Kitas. Damals wurde tageweise auch der Nahverkehr bestreikt. Allerdings gilt für das Personal im bayerischen Nahverkehr aktuell Friedenspflicht, weil der Tarifvertrag noch gültig ist. (skro)