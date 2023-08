Am Freitag startet der Augsburger Plärrer – und das ist neu

Auf dem Herbstplärrer gibt es Neuerungen. Nicht nur sind die Gassen breiter, weitere Änderungen betreffen abends die Langenmantelstraße und die Parkplätze am Lederle-Areal.

Im Jahr 1878 fand zum ersten Mal ein Plärrer in Augsburg statt. 145 Jahre später ist die Veranstaltung Schwabens größtes Volksfest, das zweimal im Jahr über die Bühne geht. Vieles ist vertraut, wenn der Herbstplärrer nun am Freitag, 25. August, startet, gibt es aber einige Neuerungen. Sie betreffen unter anderem das Sicherheitskonzept und die Verkehrsführung. Tradition haben hingegen der Bieranstich im Festzelt und ein Feuerwerk am Eröffnungsabend.

Katja (links) und Helena räumen im Schaller-Festzelt die frisch gewaschenen Maßkrüge ein. Foto: Klaus Rainer Krieger

Der Betrieb am Freitag beginnt um 16 Uhr. Oberbürgermeisterin Eva Weber wird um 18 Uhr den Plärrer im Schaller-Festzelt offiziell eröffnen. Das Feuerwerk beginnt gegen 21.45 Uhr. Am Freitag endet der Betrieb um 23.30 Uhr. Die Wetterprognosen kündigen einen heißen Freitag an, der mit vereinzelten Gewittern und Regenschauern enden könnte.

Am Eröffnungstag wird am Plärrer jede Menge los sein

Schausteller und Festwirte rechnen mit einem großen Andrang am Eröffnungstag. Das Volksfest hat sich in den zurückliegenden Jahren zu einem Besuchermagneten entwickelt. Speziell nach der coronabedingten Pause drängten sich Besucher auf dem Gelände. Die Polizei meldete wegen der Menschenmassen Bedenken an. Es bestand zwar keine direkte Gefahr, doch die Sicherheitsvorkehrungen werden beim Herbstplärrer geändert.

Eine Änderung werden Gäste, die das Volksfest kennen, schnell merken: Die Gassen sind breiter geworden. 2000 Quadratmeter zusätzliche Fläche sei geschaffen worden, sagt Josef Diebold, Chef der schwäbischen Schausteller. Fahrgeschäfte und Stände rückten etwas nach hinten.

Autos raus: Straßenbahn fährt weiter durch die Langenmantelstraße

Neu ist zudem die Verkehrsführung inklusive der Parkplatzanbindung an besucherstarken Volksfesttagen. Die Langenmantelstraße, die am Festgelände vorbeiführt, wird freitags bis sonntags von jeweils 18 Uhr bis Mitternacht gesperrt. Autofahrer werden umgeleitet, die Straßenbahn fährt hingegen durch die Langenmantelstraße. Die Haltestelle am Plärrergelände ist stets stark frequentiert. Gerade zum Ausklang der Feiern bestand erhöhte Unfallgefahr, wenn Betrunkene die Straße querten. Weiter in Betrieb bleibt der Parkplatz am Lederle-Gelände. Wegen der Sperrung der Langenmantelstraße sind Einfahrt und Ausfahrt an dieser Stelle jedoch nicht möglich. Stattdessen gibt es eine ausgeschilderte Ausweichroute.

Am Eröffnungstag wird in den Festzelten viel los sein. Im Binswanger-Zelt spielen "Die Eslarner", im Schaller-Zelt, in dem der Bieranstich stattfindet, treten "The Mercuries" auf. Der Bierpreis bleibt gegenüber dem Osterplärrer unverändert. Im Binswanger kostet die Maß Bier elf Euro, im Schaller sind 11,60 Euro zu bezahlen.





Diesen Samstag steuert der Herbstplärrer auf einen Höhepunkt zu: Der Umzug findet statt. Es geht aus der Maximilianstraße zum Festgelände. Aufgrund der Baustelle in der Karolinenstraße führt die Route von der Maximilianstraße über die Bürgermeister-Fischer-Straße – Königsplatz - Fuggerstraße – Volkhartstraße – Gesundbrunnen und Langenmantelstraße zum Plärrergelände, teilt die Stadt mit. Ab 8 Uhr stellen sich am Samstag die Teilnehmer in der Maximilianstraße auf. Damit der Plärrerumzug ungestört über die Bühne gehen soll, wird die gesamte Umzugsstrecke ab 12 Uhr bis 16 Uhr gesperrt.

Am Samstag findet der Festumzug mit mehr als 2300 Teilnehmern statt

Mehr als 2300 Teilnehmer sind für den Umzug angekündigt - ein neuer Rekord. Dies bedeutet, dass der Zug länger dauern wird. Zu den Gästen des Umzugs gehören Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und sein Stellvertreter, Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler). Auch andere Parteien sind im Wahljahr - am 8. Oktober findet die Landtagswahl statt - beim Festumzug mit politischer Prominenz vertreten. FDP-Spitzenkandidat Martin Hagen ist ebenfalls vor Ort.

Info: Der Herbstplärrer ist montags bis donnerstags von 12 bis 23 Uhr, freitags (Ausnahme Eröffnungstag) von 12 bis 23.30 Uhr, samstags von 10.30 bis 23.30 Uhr und sonntags von 10.30 bis 23 Uhr geöffnet. Er dauert bis Sonntag, 10. September.