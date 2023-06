Augsburg

18:30 Uhr

American Car Friends: Ein Oldtimer soll Kinderträume wahr machen

Plus Gemeinsam mit Oldtimer-Enthusiasten haben Heimkinder in Augsburg ein amerikanisches Kultauto auf Vordermann gebracht. Nun wird es verlost. Davon profitieren die Kinder selbst.

Von Michael Eichhammer

Ein frisch lackierter und generalüberholter Ford Mustang Convertible wird am Sonntag, 11. Juni, beim 22. Augsburger US-Car-Treffen auf dem Parkplatz von XXXLutz in Augsburg verlost. Der Erlös wird an zwei Kinderheime gespendet. Was man dem schwarz glänzenden Traumauto nicht ansieht: Dahinter stecken eine lange Geschichte voller glücklicher Zufälle, enthusiastischer Kinder, zwölf Wochenenden schweißtreibender Restauration und viel ehrenamtlichem Engagement. Denn das Auto wurde von einem besonderen Team wieder auf Vordermann gebracht.

Alles begann damit, dass Albert Sturm vom Kinderschutz-Verein "Sicheres Leben" aus Gersthofen aufgrund seiner Oldtimer-Affinität ins Gespräch kam mit den Auto-Enthusiasten der ACFA (American Car Friends Augsburg). Gemeinsam haben sie nicht nur die Begeisterung für ältere Traumautos, auch das soziale Engagement. Schnell war die Idee geboren, beim Sommerfest des Josefsheims Reitenbuch den Kindern als Höhepunkt die Oldtimer vorzustellen. „Dort sind Kinder untergebracht, die aus verschiedensten Gründen nicht mit ihren Eltern leben können“, erzählt Harm Ritter, Vorstand der American Car Friends.

