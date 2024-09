Arge Oberhausen drängt auf öffentliche Strom- und Wasseranschlüsse in Ulmer Straße

Straßenfeste wie das Kirschblütenfest oder der Marktsonntag bedeuten für die Veranstalter regelmäßig einen großen Organisationsaufwand. Besonders aufwendig ist es regelmäßig, Stände mit Strom und Wasser zu versorgen. In der Ulmer Straße in Oberhausen sind der Versorgung auch durch die Straßenbahnschienen Grenzen gesetzt. Aus diesem Grund wünscht sich die Arbeitsgemeinschaft der Oberhauser Vereine und Organisationen (Arge) feste Anschlüsse, die bei Bedarf genutzt werden können. Die Straßenbauarbeiten hätten nach Ansicht der Arge genutzt werden können, um Strom, Wasser und Abwasser gleich unkompliziert verlegen zu können. Doch so schnell, wie sich die Organisation das gewünscht hätte, ließ sich das Thema nicht umsetzen.

„Die Ulmer Straße ist ein zentraler Ort für verschiedene öffentliche Veranstaltungen, wie beispielsweise den Marktsonntag. Um den reibungslosen Ablauf dieser Veranstaltung zu gewährleisten, sind adäquate infrastrukturelle Vorkehrungen notwendig. Die Bereitstellung von Strom-, Wasser- und Abwasseranschlüssen ermöglicht es den Veranstaltern, ihre Aktivitäten effizienter und sicherer durchzuführen“ heißt es in einem Brief der Arge an den Bauausschuss der Stadt. Die Arge hat sechs Standorte zwischen Wertachbrücke und Oberhauser Bahnhof vorgeschlagen, wo 16-Ampere-Steckdosen, 230 Volt Wechselstromsteckdosen, Wasser- und Abwasseranschlüsse sowie Ladesäulen für Elektroautos möglich wären. Der Antrag aus dem Juli schlug dazu vor, dass die Installationsarbeiten während der laufenden Bauarbeiten an der Straße umgesetzt werden sollten.

Die Buden bekommen bislang Strom von privaten Haushalten oder Geschäften

„Die Buden, die an diesem Tag Strom benötigen, bekommen diesen allesamt von privaten Haushalten oder Geschäften in der Ulmer Straße. Dies kann sehr beschwerlich sein. Es gab schon Fälle, in denen Anwohner uns Strom zusagten, dann aber am Tag des Marktsonntages nicht anwesend waren,“ berichtet der stellvertretende Arge-Vorsitzende, Jonas Holm. Es hätten sich zwar in solchen Fällen Lösungen gefunden, doch öffentliche Stromanschlüsse wären sinnvoller, so Holm. „Diese würden unser ehrenamtliches Engagement nicht nur erleichtern, sondern darüber hinaus auch die Qualität unserer Festivitäten steigern. Viele größere Buden mit Essensangeboten oder Getränken benötigen Strom. Auch kleinere Bühnen wären dann möglich“,sagt er.

Die Stadtwerke teilten auf Anfrage mit, dass es nicht möglich sei, während der Bauarbeiten zusätzliche Strom- oder Wasseranschlüsse zu verlegen. Der Zeitplan für die Arbeiten an der Straße sei eng getaktet, sodass derartige Wünsche nicht umgesetzt werden könnten.

Einen eigenen Stromanschluss gibt es am 12-Apostel-Platz

Aus dem Baureferat heißt es dazu, bisher gebe es im Stadtgebiet nur einen Fall eines derartigen Stromanschlusses, nämlich am 12-Apostel-Platz. Der Verein „Wochenmarkt Hochzoll e.V.“ habe einen eigenen Schaltschrank mit etwa zwölf Unterzählern einbauen lassen, und die notwendigen Anträge für die Zähler selbst bei den Stadtwerken beantragt. Es gibt noch zwei weitere Leerrohre am Elias-Holl-Platz und am Königsplatz, um Kabel verlegen zu können - diese seien aber noch nie in Anspruch genommen worden. Der Bau derartiger Infrastruktur koste mehrere zehntausend Euro.

Im Bereich der Ulmer Straße werde es sehr schwierig entsprechende Standorte zu finden, da der Untergrund massiv mit Sparten belegt sei, und eine Vielzahl von Bäumen vorhanden sei, auf deren Wurzeln ebenfalls geachtet werden müsse, so die Stadt. Insofern werde derzeit das weitere Vorgehen in Abstimmung mit den swa geprüft. Auf dieser Grundlage setze man sich dann mit den Akteuren in Verbindung.