Der Marktsonntag in Oberhausen fällt im Jahr 2024 aus.

Wegen einer monatelangen Baustelle in der Ulmer Straße gibt es keinen Marktsonntag. Die Veranstalter arbeiten an einem anderen Konzept für einen früheren Termin.

Normalerweise findet der traditionelle Marktsonntag in Oberhausen immer am zweiten Sonntag des Augsburger Herbstplärrers statt. So gibt es die Satzung vor, die eine Austragung eines Marktsonntags überhaupt erst ermöglicht. In diesem Jahr fällt der Termin auf den 1. September. Diskutiert wurde darüber schon länger, jetzt steht fest: Der Marktsonntag fällt in diesem Jahr ersatzlos aus. Dies teilt der Veranstalter mit.

Grund für die Absage ist eine monatelange Baustelle in der Ulmer Straße. Der Straßenzug wird von Mitte Juni bis Mitte November zur Großbaustelle. Unter anderem werden neue Gleise für die Straßenbahn verlegt. Es kommt zu teils massiven Beeinträchtigungen für Anwohner und Verkehrsteilnehmer. Ulmer Straße und Helmut-Haller-Platz waren Austragungsorte für den Marktsonntag. Auch die Idee, womöglich in Seitenstraße auszuweichen, sei fallengelassen worden, sagt Hannelore Köppl, Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der Vereine und Organisationen (Arge) in Oberhausen.

Marktsonntag in Augsburg-Oberhausen: Es gibt ein alternatives Konzept

Die Verantwortlichen arbeiten allerdings an einem alternativen Konzept. Es sieht eine gänzlich andere Veranstaltung zu einem anderen Termin vor. "Open 54" lautet der Titel für das geplante mehrtägige Fest. Open steht für freien Eintritt, die Zahl 54 für den Stadtteil Oberhausen. Das Fest könnte Anfang August am Helmut-Haller-Platz über die Bühne gehen, sagt Werner Hartmann. Er arbeitet für das Unternehmen Bob's. Gastronom Stefan "Bob" Meitinger hat ein Lokal am Oberhauser Bahnhof. Vor Ort organisiert er die Konzertreihe "Sommer am Kiez".

Lesen Sie dazu auch