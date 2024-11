Auch die Rathaussanierung kann die Engel nicht aufhalten

Dunkel ist es im Goldenen Saal des Augsburger Rathauses. Doch das wenige Licht, das von außen durch die Fenster hereindringt, lässt die berühmte Decke in einem ganz besonderen Glanz erstrahlen. Seit dem Sommer ist Augsburgs gute Stube für die Öffentlichkeit geschlossen. Bis 2026 werden die Arbeiten im Rathaus vermutlich dauern. Und doch ist heute wieder Leben im Haus. Am vergangenen Freitagabend, drei Tage vor Eröffnung des Christkindlesmarkts, sind die Engel eingeflogen. Geschlossene Türen sind für die himmlischen Heerscharen bekanntlich kein Problem. Und so hat sich eine ganze Engelsgruppe im Zimmer neben dem Goldenen Saal eingefunden. Rathausschließung hin oder her.

