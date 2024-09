Rathausbesuch während Sanierung? Stadt weist Gedankenspiele zurück

Die Sanierungsarbeiten am Augsburger Rathaus laufen. Bis voraussichtlich Frühjahr 2026 werden im Oberen Fletz, in dem regelmäßig der Stadtrat tagt, Boden und Decken saniert. Hier wurde schon vor Jahren Asbest nachgewiesen. Zudem führen Fachleute den letzten Teil der Brandschutzsanierung durch. Stadtrat, Ausschüsse und Fraktionen müssen umziehen. Für Publikumsverkehr ist das Rathaus für zwei Jahre geschlossen. Touristen fragen sich, warum sie nicht an den Sanierungsarbeiten vorbei in den Goldenen Saal gelangen könnten. Laut der Stadt ist das undenkbar.

