Auch in der Gemüsegasse am Augsburger Stadtmarkt steht nun ein Stand leer

Plus In der Fleischhalle hat ein weiteres Unternehmen aufgegeben. Die Stadt Augsburg sucht nun für insgesamt drei leere Metzgereistände einen Nachmieter.

Von Michael Hörmann

Auf dem Augsburger Stadtmarkt ist wieder einiges in Bewegung. Das fängt bei einer wichtigen Personalie an: Noch immer ist die Position des Marktleiters nicht besetzt. Sorgen machen derzeit aber auch einige Leerstände. In der Fleischhalle waren zwei leer stehende Geschäfte ausgeschrieben worden, zwischenzeitlich ist bei der Stadt noch eine weitere Kündigung eingetroffen. Der Imbissstand Augsburger Kistl wird nicht mehr öffnen. Auch hier wird ein Nachmieter gesucht. Einen weiteren Leerstand gibt es in der Gemüsegasse, die langjährige Betreiberin musste aus gesundheitlichen Gründen aufhören.

