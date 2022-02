Entscheidung naht: Wer wird der neue Chef am Augsburger Stadtmarkt?

Plus Das Auswahlverfahren zur Leitung des Stadtmarkts geht in die heiße Phase. Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle erläutert, warum es einen zweiten Anlauf geben musste.

Die Stelle des städtischen Marktamtsleiters ist seit einigen Monaten vakant. Der langjährige Chef Werner Kaufmann verabschiedete sich im Herbst in die Altersteilzeit. Momentan ist die Stelle kommissarisch besetzt. Bei den Händlerinnen und Händlern kommt die vergleichsweise lange Suche der Stadt nach einer Führungskraft nicht gut an. Es gab Kritik, dass der Ansprechpartner fehle. Karin Brasseur, Wirtin der Marktgaststätte, gehörte zu den Kritikerinnen der langen Findungsphase. Die zeitliche Verzögerung ist aber auch darauf zurückzuführen, dass es eine zweite Ausschreibung gegeben hat. Nun geht es in die heiße Phase.