Auf dem Moritzplatz steht bald eine Urwaldkuppel

Ab 19. Mai wird auf dem Moritzplatz eine Urwaldkuppel stehen und Passanten zum Verweilen einladen. Hinter dem Projekt steckt die Augsburger Stadtsparkasse.

Von 19. Mai bis 23. Juni wird auf dem Moritzplatz (zwischen Moritzkirche und Wöhrl) eine Urwaldkuppel stehen. Die Stadtsparkasse Augsburg wird sie errichten. Der Bau entsteht, wie in den Jahren zuvor der Dschungel im Mettlochgässchen oder der Stadtgarten am Königsplatz, im Rahmen der Nachhaltigkeitskampagne #stadtgewaechs der Bank. Ist die Aktion beendet, werden Kuppel und Pflanzen deshalb auch nicht weggeworfen, sondern weiter verwendet. Auch Bürgerinnen und Bürger können profitieren.

Die Stadtsparkasse Augsburg will mit der begrünten Kuppel auf das Thema Nachhaltigkeit aufmerksam machen - und das erlebbar und zum Anfassen, so Sprecherin Nicole Gergen. Die Holzkuppel wird dabei mit mehr als 100 Grünpflanzen dekoriert, die aus dem Botanischen Garten Augsburg kommen und großteils auch wieder dorthin zurückgehen. Dazu wird es Infotafeln zum Thema Nachhaltigkeit und Sitzmöglichkeiten aus Naturholzelementen geben. Die Baumstämme hierfür wurden erst im Herbst im Augsburger Stadtgebiet gefällt und erhalten durch das Projekt vorübergehend eine neue Aufgabe, bevor sie danach zu Hackschnitzeln zur Energiegewinnung verarbeitet werden, teilt die Stadtsparkasse mit. Das für die Kuppel verwendete Fichtenholz stamme aus einem FSC zertifizierten Abbaugebiet aus Polen.

Nachts ist die Urwaldkuppel auf dem Moritzplatz beleuchtet

Wer nachts an der Urwaldkuppel vorbeikommt, sieht den Bau angestrahlt. LED-Technik und ein besonderes Lichtkonzept würden die Urwaldkuppel auch im Dunkeln zum "Hingucker" machen, heißt es. Die Stromversorgung erfolge regional durch 100 Prozent Ökostrom der Stadtwerke Augsburg.

Ein Stück des Mettlochgässchens in der Innenstadt ist 2021 vorübergehend von der Stadtsparkasse zu einem kleinen Dschungel umgestaltet worden. Foto: Ina Marks

Für ihr Projekt arbeitet die Sparkasse mit verschiedenen regionalen Partnern zusammen. Die Planung und den Bau der Holzkuppel übernimmt die Hochschule Augsburg, beim Aufbau unterstützt ehrenamtlich das THW, die Pflanzen werden von den Freiwilligen Feuerwehren gegossen. Die Elektrik und Lichttechnik setzt ein örtlicher Elektro- bzw. Veranstaltungsbetrieb um. Nach ihrer Nutzung wird die Urwaldkuppel an die Stadt Augsburg übergeben. Die Installation soll dann im Sheridan- oder Reese-Park einen dauerhaften Platz finden. Die Pflanzen gehen größtenteils zurück an den Botanischen Garten oder werden an die Bevölkerung verschenkt.