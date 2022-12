Aufatmen im Advent: Das Weihnachtsgeschäft läuft besser als erwartet

Plus Der schwäbische Einzelhandel plant für das Weihnachtsgeschäft mit einem Umsatz von 2,1 Milliarden Euro. Was das wert ist und wie Stimmung das Geschäft beeinflusst.

Noch vor wenigen Wochen blickte der Einzelhandel mit Sorgenfalten auf die bevorstehende Adventszeit. Bei einer Inflationsrate von über zehn Prozent ging die Kauflaune der Bürgerinnen und Bürger deutlich nach unten. Die Passantenfrequenzen in der Augsburger Innenstadt lagen weiter unter dem Vor-Corona-Jahr. Keine guten Aussichten für das bevorstehende Weihnachtsgeschäft. Doch Handel ist mehr, als Zahlen und Statistiken. Handel hat viel mit Stimmung zu tun. Das merkt man dieser Tage auch in Augsburg. Aller Befürchtungen zum Trotz fällt die Bilanz für die erste Adventswoche positiv aus.