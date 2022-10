Die Unsicherheit in der Krise setzt dem Augsburger Einzelhandel zu

Plus Der Einzelhandel steht vor Problemen: Die Kauflaune sinkt derzeit teils deutlich. Die lange Shopping-Nacht in Augsburg soll hier einen Gegenpol bieten.

Sonja Heidemann sieht harte Zeiten auf den Augsburger Einzelhandel zukommen: "Wir spüren, dass aufgrund der Krise die Kaufbereitschaft sinkt und die Kundenfrequenz nachlässt", sagt die Filialleiterin des Modehauses Wöhrl. Spitze sich die Lage weiter zu oder bleibe sie auch nur, wie sie ist, werde es schwer. Einzelhandelsexperte Andreas Gärtner zeichnet ein durchaus differenziertes Bild der Situation in Augsburg: Nach wie vor gebe es auch gute Umsätze. Gerade mit Blick auf das Weihnachtsgeschäft sieht er aber die Politik in der Pflicht.