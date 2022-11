Aufgeweckter 79-jähriger Mann überlistet Schockanrufer

Die Polizei nimmt einen 43-Jährigen bei Geldübergabe fest. Auch eine 100-jährige Augsburgerin hat einen Betrüger ausgetrickst.

Es war ein Fall, der für Schlagzeilen sorgte. Eine 100-jährige Augsburgerin überlistete einen Trickbetrüger. Unterstützt von ihren Nachbarn nahm die Polizei den Mann fest. Nun gibt es eine vergleichbare Geschichte, die ebenfalls in Augsburg spielt. In diesem Fall war ein 79-jähriger Mann aufgeweckt, um den Betrug zu durchzuschauen. Ein 43-jähriger Mann sitzt jetzt im Gefängnis.

Wie die Polizei informiert, kam es im Laufe dieser Woche im Stadtgebiet Augsburg wieder zu mehreren betrügerischen Anrufen. Nach aktuellem Stand war keiner der Anrufe erfolgreich. Die Angerufenen erkannten den Betrugsversuch und es kam zu keinem Beuteschaden.

Ein Fall, der sich bereits in der Vorwoche abspielte, wird von der Polizei besonders hervorgehoben. Ein 79-jähriger Augsburger erhielt einen sogenannten Schockanruf. Bei ihm meldete sich eine weibliche Person, die sich als Polizeibeamtin ausgab. In diesem Fall wurde dem Mann ein schwerer Verkehrsunfall vorgetäuscht, den eine nahe Verwandte des 79-Jährigen verursacht habe. Um zu verhindern, dass die Verwandte im Gefängnis lande, müsse der 79-Jährige nun eine Kaution zahlen.

Der 79-Jährige informierte die Polizei über den Schockanruf

Der Angerufene erkannte den Betrugsversuch und informierte über ein anderes Telefon die Polizei. Im Anschluss täuschte der 79-Jährige dem Anrufer vor, auf die Geldzahlung einzugehen. Aufgrund dessen wurde in der Augsburger Innenstadt gegen 13 Uhr ein 43-jähriger Mann festgenommen, der das Geld abholen wollte.

Der 43-Jährige wurde vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Folgetag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl gegen den Mann und setzte diesen in Vollzug. Die Festnahme des Abholers gelang in diesem Fall vor allem aufgrund des engagierten Verhaltens des 79-jährigen „Opfers“, das perfekt mitspielte und den Spieß umdrehte, lobt die Polizei das Agieren des älteren Mannes.

