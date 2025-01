Augsburg im Mini-Format: Das Hessing-Gelände gibt es jetzt als Wimmelbuch

Der Rettungsdienst weist eine junge Frau in ein Krankenhaus ein. Ihr linkes Bein und der linke Arm sind bandagiert, eine junge Ärztin wartet bereits auf die Patientin. Auch ein paar Gebäude weiter herrscht reger Krankenhausbetrieb. Vier Chirurgen operieren gerade das rechte Bein eines Patienten. Gegenüber im Park genießt eine junge Familie ein Picknick auf der Wiese. Ein normaler Tag im Krankenhaus – würde man meinen. Tatsächlich stammt die Szene aus dem neuen Wimmelbuch der Augsburger Hessing-Kliniken.

Mithilfe von Protagonisten wie Familie Yilmaz, Heinrich und Else oder Oma Mia, die zur Reha die Klinik besucht, können die Leserinnen und Leser den Alltag auf dem weitläufigen Gelände in Göggingen kennenlernen. Für das Projekt reiste Isabelle Metzen, Zeichnerin des Wimmelbuch-Verlags, für zwei Tage aus Bochum an. Das Ergebnis war eigentlich als Weihnachtsgeschenk für die Belegschaft gedacht – mittlerweile liegt es aber auch in der Kindergartengruppe des Hessing-Förderzentrums aus.

Nicht nur Hessing, auch Augsburgs Altstadt und Zoo gibt es als Wimmelbuch zu entdecken

Als etablierte Kunstform erfreuen sich die Wimmelbücher großer Beliebtheit bei Eltern und deren Kindern. Sie fassen mehrere, zeitgleich stattfindende Ereignisse in einer kompakten Illustration zusammen und ermöglichen es den Betrachtern so, bestimmte Orte oder Bereiche kennenzulernen. Da das Hessing-Wimmelbuch für den internen Gebrauch gedacht ist, können es Außenstehende nicht kaufen.

Anders ist dies bei weiteren Wimmelbüchern mit Thema Augsburg. Unter anderem veröffentlichte Daniela Grabner „Das Große Augsburger Wimmelbuch“. Es deckt größere Teile des Stadtgebiets ab, von Maximilianstraße über Dom bis hin zur historischen Fuggerei. Für junge Tierliebhaberinnen und -liebhaber illustrierte Heiko Wrusch den Augsburger Zoo. Auf sechs Doppelseiten werden in „Mein Augsburger Zoo: Bachems Wimmelbilder“ die tierischen Bewohner wie Löwen, Seebären und Erdmännchen vorgestellt.