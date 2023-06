Wie Bauernsohn Friedrich von Hessing zum Wegbereiter der modernen Orthopädie wurde

Von Franz Häußler - vor 32 Min. Artikel anhören Shape

Hessing erlernte mehrere Berufe, bevor er sich als Orthopädie-Mechaniker betätigte. Heute zählen die Fachkliniken in Augsburg-Göggingen zu den bedeutendsten in Europa.

Hofrat Ritter Friedrich von Hessing starb am 16. März 1918 im Alter von 79 Jahren. Die Hessing-Kliniken tragen seinen Namen. Sie zählen zu den bedeutendsten orthopädischen Fachkliniken in Europa. Hessing ließ das Kurhaus in Göggingen bauen. Das restaurierte Gründerzeit-Baujuwel ist unter der Bezeichnung „Parktheater“ regional und als stilvolle historische Kulisse weltweit bekannt. Dafür sorgte die Silvester-Gala 2020 der Metropolitan Opera New York, die als Livestream zu sehen und zu hören war.

Die Visitenkarte aus den 1870er-Jahren zeigt die erste Heilanstalt im ehemaligen Landgericht in Göggingen. Foto: Sammlung Häußler

Die Biografie des Klinik-Gründers und Kurhaus-Bauherrn Friedrich von Hessing ist ungewöhnlich. Er kam am 19. Juni 1838 in Schönbronn bei Schillingsfürst (Landkreis Ansbach) als 13. Kind einer Bauern- und Hafnerfamilie zur Welt. Nach der Volksschule begann Friedrich Hessing 1852 eine Gärtnerlehre. Dieser Beruf behagte ihm nicht. 1857 schloss er eine Schreinerlehre ab. Am 3. November 1858 trat er beim Orgelbauer Georg Friedrich Steinmeyer in Oettingen ein. Hier bildete er sich zum Orgel- und Harmoniumbauer weiter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .