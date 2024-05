Augsburg Open: Hier öffnen sich sogar die Türen der Arrestzellen

Bei mehr als 450 Veranstaltungen können die Augsburger aktuell hinter die Kulissen in der Stadt blicken. Der Besuch bei der Polizei ist jedes Jahr ein besonderer Renner.

Seit 20 Jahren öffnet die Veranstaltungsreihe Augsburg Open Türen, die den Rest des Jahres über verschlossen sind. Auch solche, die besonders gut gesichert sind, wie die der Arrestzellen im Polizeipräsidium Schwaben Nord. Seit Jahren, sagt Pressesprecher Markus Trieb, bietet die Polizei im Rahmen von Augsburg Open die Führung durch ihre heiligen Hallen an. Und wie immer, sagt Trieb, sei sie auch dieses Jahr wieder schnell ausgebucht gewesen. Knapp 30 Teilnehmende sind an diesem Donnerstag im Eingangsbereich des Präsidiums zusammengekommen. Einige wirken aufgeregt. Schließlich bekommt man nicht alle Tage die Chance, die Haftzellen und das Polizeipräsidium von Innen zu sehen.

Spannende Fakten und Schätzfragen hat Markus Trieb für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer parat. Trieb verrät, dass im Gebäude an der Gögginger Straße rund 800 Angestellte beschäftigt sind. 2000 Polizeibeamte kümmerten sich um insgesamt eine Million Einwohnerinnen und Einwohnerinnen, für die das Präsidium zuständig ist. Was der häufigste Grund sei, weshalb der Notruf gewählt werde, will Trieb von den Teilnehmenden wissen. Überfälle und Raufereien tippen die. Markus Trieb lacht und erklärt, dass auf Platz 1 Verkehrsunfälle mit Blechschaden stehen. Es folgen Telefonate mit Bürgerinnen und Bürgern, die verdächtige Wahrnehmungen machen oder Anrufe von hilflosen Personen. Was Eva-Vanessa, eine der Teilnehmerinnen, besonders überrascht, ist der Fakt, dass Augsburg laut Trieb unter den Top 3 der sichersten Städte in Deutschland rangiert: "Damit habe ich nicht gerechnet“.

Rund 1400 Personen saßen 2023 in der Augsburger Arrestzelle

Und dann steigt die Spannung noch einmal ein an. Denn jetzt geht es mit Kollegin Johanna Kruger in den Trakt, in dem sich die insgesamt 19 Haftzellen befinden. Sie sind nur mit dem Allernötigsten ausgestattet. Eine Erhöhung mit dünner Matratze, eine Toilette und Decke - mehr gibt es hier nicht. Knapp 1400 Personen mussten hier im vergangenen Jahr Zeit absitzen, 88 Prozent von ihnen Männer. Die Hälfte seien Durchgangsgäste oder hilflose Personen, die die Zelle am nächsten Tag wieder verlassen dürfen, sagt Markus Trieb. "Oft sind das diejenigen, die nach einer wilden Nacht ausnüchtern". Dann geht es schon wieder nach draußen. „Wir sind liebe Menschen und natürlich wissen wir nicht, wie es in den Arrestzellen aussieht. Das ist schon was Besonderes, das mal gesehen zu haben", sagt ein junger Teilnehmer nach der Tour. Auch wenn der Besuch interessant war, so hofft er doch, dass er die Arrestzelle so schnell nicht mehr von Innen sieht. Genauso wie eine andere Besucherin. Seit fünf sei sie treuer Fan von Augsburg Open, besucht jedes Jahr mehrere Veranstaltungen. "Heute war ich auch schon beim Ballett-Training. Und für die nächsten Tage habe ich noch viele weitere Veranstaltungen geplant", sagt sie.

Info: Die Veranstaltungsreihe Augsburg Open läuft noch bis Sonntag, 5. Mai. Fast alle Veranstaltungen sind bereits ausgebucht. Lediglich für das Angebot der Altenhilfe Augsburg - Tagespflege Seniorenzentrum Servatius ist noch eine Nachmeldung noch möglich.

