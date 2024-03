Von Müllofen bis Paternoster: Augsburg Open feiert Jubiläum

Bereits seit 20 Jahren zeigt Augsburg Open, was hinter Betrieben und Institutionen steckt. Dieses Jahr werden etwa 4500 Besucher erwartet.

Zum 20. Jubiläum ermöglicht Augsburg Open einen Blick hinter die Kulissen von über 120 Unternehmen, Behörden und Organisationen aus der Region. Vom 2. bis zum 4. Mai finden dazu etwa 450 Führungen und Vorträge in den Institutionen statt. Bereits am 19. März, können die Tickets online erworben werden. Neue Partner der städtischen Vermarktungs-Agentur " Augsburg Marketing" sind in diesem Jahr unter anderem das Finanzamt Augsburg-Stadt und das Cinestar-Kino. Das Finanzamt bietet unter anderem eine Fahrt mit dem einzigen Paternoster in Augsburg an, während das Kino die Technik zur Filmvorführung zeigt. Weitere Highlights: ein Sonnenaufgang auf dem Müllberg, ein Blick in die Müllverbrennungsanlage, eine Besichtigung der Augsburger Allgemeinen oder ein Besuch des Hubschrauberlandesplatzes auf dem Dach der Uniklinik.

Neu ist in diesem Jahr, dass Interessierte sich für jede Veranstaltung online anmelden müssen. Zudem sind die Führungen nicht kostenlos: Ein Eintrittsbändchen kostet für Erwachsene und Jugendliche ab 15 Jahren 14 Euro und zwischen drei und 14 Jahren sieben Euro. Kinder unter zwei Jahren dürfen kostenlos teilnehmen. Das Bändchen ermöglicht die Teilnahme an sechs Führungen. Viele der Veranstaltungen haben nur eine limitierte Platzanzahl. "Wer zuerst bucht, bekommt die Tickets", sagt Ekkehard Schmölz, Leiter von "Augsburg Marketing".

Polizei Augsburg bietet Führungen durch Arrestzellen an

City-Manager Heinz Stinglwagner erzählt, welche Bedeutung das Event für die Stadt hat: "Es geht uns darum, Türen zu öffnen, die sonst geschlossen bleiben. Die Bürger wollen erstaunlicherweise ihre Stadt immer noch besser kennenlernen, dadurch hält sich das Interesse." Auch die Polizei ist seit Beginn bei den Tagen der offenen Tür vertreten. "In erster Linie wollen wir uns transparent und bürgernah präsentieren", sagt Markus Trieb, Sprecher des Polizeipräsidiums. Unterschwellig möchten sich die Betriebe aber auch als Arbeitgeber präsentieren und nach Nachwuchs schauen, geben die Veranstalter zu. Die Polizei bietet Führungen durch das Polizeipräsidium an. Besonderes Highlight: die Führung durch die Arrestzellen. Stinglwagner empfiehlt die Führung durch das Rathaus mit Oberbürgermeisterin Eva Weber: "Bevor es dann im August wegen einer Sanierung geschlossen wird, sollte man sich das noch einmal ansehen."