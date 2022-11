Augsburg

24.11.2022

Augsburger Arbeitsagentur vermittelt Nikolaus-Besuche

Wer einen Nikolaus-Besuch buchen will, kann sich in Augsburg an die Arbeitsagentur wenden. Den Service gibt es inzwischen nur noch hier.

Den Gewand-Anprobetermin haben die Nikoläuse bereits hinter sich gebracht - bei der "Nikolauskonferenz" der Augsburger Arbeitsagentur. Im Auftrag der Agentur werden die Nikolaus-Darsteller streng dem Brauchtum gemäß im Großraum Augsburg bei Familien und Firmen einkehren. Seit drei Jahrzehnten gibt es diesen Service inzwischen - und es ist die einzige Arbeitsagentur, die ihn noch anbietet. Viel Verantwortung tragen die Darsteller als St. Nikolaus im Umgang mit den Kindern, denen sie mit viel Fingerspitzengefühl entgegentreten sollen. Nikolaus-Besuch in Augsburg kann per Telefon gebucht werden Die Nikolauskonferenz dient deshalb nicht nur zur Einkleidung mit den vom Arbeitsamt gestellten Gewändern, sondern auch zur Vorbereitung auf die Auftritte. Unter der Telefonnummer 0821/3151812 können Familien für ihre Kinder einen Nikolaus buchen, auch Firmen können ihre Weihnachtsfeier mit den Nikoläusen gestalten. Die Buchung ist von 7 bis 16 Uhr von Montag bis Freitag möglich. Genau besprochen werden dann im Vorfeld mit den Eltern der Ablauf des Besuchs, kleine Geschenke und Besonderheiten im Umgang mit den Kleinen. (zoe)

