Augsburger Bürgerbüros liegen bei Google-Bewertungen bundesweit vorn

Bei einem Städtevergleich schneiden die Bürgerbüros der Stadt Augsburg bundesweit am besten ab. Verbraucherschützer haben dazu Internetbewertungen analysiert.

Die Bürgerbüros der Stadt Augsburg sind bundesweit spitze – zu dieser Einschätzung kommt der Verbraucherschutzverein Berlin-Brandenburg. Er hat nach eigenen Angaben die Bewertungen der Bürgerämter in den 40 größten deutschen Städten bei der Suchmaschine Google bewertet. Angeführt wird das Ranking von den Augsburger Behörden. Die fünf analysierten Bürgerbüros in der Fuggerstadt werden von den Nutzern bei Google im Schnitt mit 4,1 von fünf möglichen Sternen bewertet. Damit sind diese zwar etwas unbeliebter als im Ranking vor sechs Monaten (damals: 4,15 Sterne). Dennoch reiche der Wert für die Verteidigung des Titels als deutsche Stadt mit den bestbewerteten Behörden, teilt der Verbraucherschutzverein mit.

Bürgerbüros in Augsburg liegen auf Spitzenplätzen

Neben Augsburg wurden die Bürger- und Meldeämter lediglich in Bielefeld (4,04 Sterne) und Kassel (4 Sterne) im Schnitt mit mindestens vier von fünf möglichen Sternen bewertet. Augsburgs Ordnungsreferent Frank Pintsch (CSU) sagte zum Ergebnis: "Es freut mich, dass unsere Bemühungen, die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger bestmöglich zu erfüllen, so positiv ankommen." Zuletzt hatte es allerdings auch Kritik von Bürgern gegeben, die sich an teils mehrwöchigen Wartezeiten auf einen Termin bei den Bürgerbüros störten. (möh)

