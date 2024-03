Bürgerbüros in Augsburg – Termin in Lechhausen, Kriegshaber, Hochzoll

Brauchen Sie Beglaubigungen, Führungszeugnis, Personalausweise oder Pässe, können Sie in eines von fünf Bürgerbüros in Augsburg gehen. Hier die Infos.

In Augsburg gibt es fünf Bürgerbüros über mehrere Stadtteile verteilt. In Göggingen soll außerdem eine weitere Anlaufstelle und damit ein sechstes Bürgerbüro entstehen. Bürger können dort alle Behördengänge erledigen wie zum Beispiel den Wohnsitz an- oder abmelden oder einen Personalausweis beantragen. Wir stellen Ihnen alle Bürgerbüros und deren Leistungen vor und erklären, wie Sie einen Termin im Bürgerbüro vereinbaren.

Bürgerbüros in Augsburg: Öffnungszeiten und Telefon

Öffnungszeiten aller Bürgerbüros:

Die Vorsprache ist nur noch nach Terminvereinbarung möglich.

Sie können das Service-Telefon der Bürgerbüros Augsburg unter der Nummer 0821/3249999 täglich von 8.00 - 12.30 erreichen.

Termin vereinbaren im Bürgerbüro Augsburg - Onlinetermin

Die Bürgerbüros empfehlen eine Online-Terminvereinbarung über die Webseite der Stadt Augsburg.

Dort können Sie zunächst Ihr Anliegen auswählen. Bis zu neun Anliegen sind an einem Termin möglich. Anschließend erhalten Sie Informationen zu den benötigten Unterlagen für den Termin und den Kosten Ihrer Anliegen. Dann können Sie das Bürgerbüro in Ihrer Nähe auswählen. Sofort werden Ihnen verfügbare Termine angezeigt, aus denen Sie auswählen können. Meistens sind schon Termine am kommenden Werktag möglich. Schließlich geben Sie Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse an und erhalten eine Terminbestätigung per Mail. Dort wird Ihnen eine Nummer zugewiesen und mitgeteilt, wohin Sie sich genau zum Termin begeben sollen.

Alle Bürgerbüros in Augsburg: Stadtmitte, Lechhausen, Haunstetten, Hochzoll, Kriegshaber

Es gibt fünf Bürgerbüros in Augsburg. Diese haben die gleichen Öffnungszeiten und nur eine zentrale Telefonnummer (0821/ 3249999). Durch Klicken auf die Links gelangen Sie auf die Seite der einzelnen Bürgerbüros.

An d. Blauen Kappe 18, 86152 Augsburg

Neuburger Str. 20, 86167 Augsburg

Tattenbachstraße 15, 86179 Augsburg

Friedberger Str. 115, 86163 Augsburg

Ulmer Str. 72, 86156 Augsburg

Beglaubigung oder Führungszeugnis: Alle Leistungen der Bürgerbüros in Augsburg

Die Dienstleistungen in den Augsburger Bürgerämtern lassen sich grob in vier Kategorien unterteilen: das Ausstellen von Pässen und Ausweisen, Dienstleistungen im Meldewesen und Kfz-Wesen und das Ausstellen von Beglaubigungen und Führungszeugnissen. Im Folgenden sind alle konkreten Leistungen der Bürgerbüros Augsburg aufgelistet.