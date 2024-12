Augsburger Feuerwehr eilt am Wochenende von Einsatz zu Einsatz

Eine Vielzahl von Einsätzen im Stadtgebiet hat am Wochenende die Augsburger Feuerwehren beschäftigt. Los ging es bereits am Freitagnachmittag in einer Autowerkstatt in Lechhausen. Um kurz nach 16.15 Uhr erreichte die Feuerwehr eine Meldung, der zufolge es dort in einem Büro in der Toblacher Straße brannte. Ein Mitarbeiter konnte das Feuer löschen, musste anschließend aber ins Krankenhaus gebracht werden. Die Berufsfeuerwehr setzte einen Hochleistungslüfter ein – und weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Brandbekämpfung ohne Atemschutz und Schutzkleidung lebensgefährlich sein kann. Die Brandursache ist noch unklar.

Augsburger Feuerwehr ist am Wochenende im Dauer-Einsatz

Wie die Feuerwehr mitteilt, folgten noch am Freitag innerhalb weniger Minuten weitere Einsätze: um 16.35 Uhr zunächst in der Eichleitnerstraße, wo Wasserdampf einen Fehlalarm auslöste, um 17.40 Uhr dann in der Kurzen Wertachstraße. Dort waren in einer Wohnung Speisen angebrannt. Im Lauf des Wochenendes kam es zu weiteren Einsätzen in Reeseallee, Blücher-, Pater-Roth-, Brahms-, Pröllstraße und Mühlmahdweg, die Anlässe waren jeweils vergleichsweise harmlos.

Anders war dies am Samstagabend in der Münchner Straße. In einer Wohnung dort war um etwa 19.10 Uhr auf einem Balkon Feuer ausgebrochen. Durch die hohen Temperaturen bekam die angrenzende Fensterscheibe Risse, laut Feuerwehr drohten die Flammen auf andere Gegenstände überzugreifen. Die Wohnungsbesitzerin löschte den Brand, zog sich dabei aber Verletzungen zu und kam ins Krankenhaus. Die Feuerwehr entrauchte die Wohnung. (kmax)