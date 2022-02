Augsburger Firma schließt millionenschweres Immobiliengeschäft in Berlin ab

Plus Die Walter AG verkauft Grundstück und Gebäude im Bezirk Berlin-Lichtenberg. Der Verkaufserlös könnte für Projekte in Augsburg eingesetzt werden.

Die Firma Walter Beteiligungen und Immobilien AG ist bei zwei Großprojekten am Standort Augsburg groß eingestiegen. Im Innovationspark nahe Universität und Fußballstadion wird ein sechsstöckiger Neubau errichtet. Büros sollen ab Ende 2023 einziehen. Zudem wurden auf dem Areal weitere Grundstücke erworben, die in den kommenden Jahren entwickelt werden. Schneller geht es auf dem früheren Fujitsu-Gelände, das nur wenige Hundert Meter entfernt liegt. Walter hat Grundstück und Hallen gekauft. Ein Technologiezentrum wird entstehen, erste Mieter sind bereits da.