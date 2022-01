Augsburg

vor 51 Min.

Diese Pläne haben die neuen Eigentümer für das frühere Fujitsu-Areal

Das Fujitsu-Gelände an der Bürgermeister-Ulrich-Straße hat nach dem Rückzug des Computerbauers eine neue Nutzung gefunden.

Plus Die Fima Walter AG hat das ehemalige Fujitsu-Areal in Augsburg vor einem Jahr gekauft. Große Hoffnungen verknüpfen sich mit zwei Mietern, die demnächst einziehen.

Von Michael Hörmann

Das große Areal nahe der B17 kennen nicht nur den Augsburgerinnen und Augsburgern. Viele Jahre lang stand mit Fujitsu hier eine der größten Produktionsstätten von Computern, Hightech-Produkte verließen den Standort Augsburg. Am Ende rechnete sich das Werk nicht mehr, der japanische Konzern verkündete das Aus. Vor gut einem Jahr kam das Grundstück in neue Hände, das Augsburger Unternehmen Walter Beteiligungen und Immobilien AG stieg ein. Sie will das Gelände zu einem Technologiezentrum entwickeln, aus dem früheren Fujitsu-Areal ist der "Technology Campus Augsburg" geworden. Dort ist einiges geplant.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen