Augsburger Grüne wollen weniger Feuerwerk an Silvester

Die Grünen möchten für Augsburg ein neues Silvesterkonzept entwickeln lassen und dafür Alternativangebote wie Lasershows, Lichtprojektionen oder zentrale Feuerwerke prüfen. Auch die Sicherung von feuerwerksfreien Zonen und deren mögliche Ausweitung sollen Bestandteil sein. In einem Antrag wird eine Machbarkeits- und Kostenanalyse bis Ende 2025 gefordert, um zum Jahreswechsel 2026/27 handlungsfähig zu sein.

„Ich habe als Notfallsanitäter viele Silvesternächte im Dienst verbracht – und dabei schlimme Verletzungen erlebt, die sich leicht hätten vermeiden lassen“, so Fraktionschef Peter Rauscher. Der Feinstaub belaste Menschen mit Atemwegserkrankungen, Tiere seien Stress ausgesetzt. Dem wolle man ein modernes Konzept entgegensetzen. Die Grünen verweisen auf die Light Nights mit Lichtprojektionen an Gebäuden, die erfolgreich seien.

Bisher wurde das Thema immer zu kurzfristig disktuiert

Die Diskussion ums Feuerwerk läuft in Augsburg seit mehreren Jahren - bisher mit dem Verweis der Stadt, dass für eine Lasershow kein Geld da sei und ein generelles Feuerwerksverbot rechtlich nicht durchsetzbar sei. Allerdings zeigte sich das Wirtschaftsreferat grundsätzlich offen dafür, in der Innenstadt ein Spektakel auszurichten. Für eine reine Lasershow in einer Straße müssten wohl 30.000 Euro bezahlt werden, eine Großveranstaltung würde in die hunderttausende Euro gehen, so eine Kalkulation vor zwei Jahren. In der Vergangenheit waren entsprechende Anträge häufig ohne großen Vorlauf im Herbst diskutiert worden, sodass sie für das darauffolgende Silvester nicht mehr umsetzbar waren. Unabhängig von den Diskussionen um eine Lichtshow gilt in der Augsburger Innenstadt im Hinblick auf den Brandschutz schon seit jeher ein Feuerwerksverbot.