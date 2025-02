Augsburger Jugendliche würden links wählen

Bei den U18-Wahlen in Augsburg, bei denen Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren in den fünf Jugendzentren des Stadtjugendrings fiktiv ihre Stimme abgeben durften, hat die Linke mit 26 Prozent die meisten Stimmen erzielt. Danach folgen die SPD mit 22 Prozent, die CSU mit 14 Prozent, die Grünen mit 13 Prozent und die AFD mit 12 Prozent.

Im Vergleich zu den bundesweiten Ergebnissen der Jugendwahl liegen die Linke und die SPD in Augsburg deutlich über dem Durchschnitt von knapp 21 Prozent sowie knapp 18 Prozent. Die CSU und die AfD verzeichneten in Augsburg ein niedrigeres Ergebnis als im bundesweiten Schnitt von jeweils circa 16 Prozent. Die Grünen in Augsburg befinden sich im bundesweiten Mittelwert. Die U18-Wahl ist nicht repräsentativ, gibt aber einen Einblick in die politischen Interessen der jungen Menschen.

In Augsburg nahmen 749 Jugendliche an der Aktion teil. „Junge Menschen wollen über ihre Zukunft mitentscheiden. Bis zu einer Absenkung des Wahlalters bei den Bundestagswahlen bieten wir Jugendlichen mit der U18-Wahl die Möglichkeit dafür“, sagt Heidi Hofstetter, Geschäftsführerin des Stadtjugendrings Augsburg.