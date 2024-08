Augsburger Plärrer beflügelt das Geschäft mit Trachten

Wenige Tage vor Beginn des Herbstplärrers herrscht reges Treiben bei Vinty‘s im Oberen Graben. Im Schaufenster des Augsburger Second-Hand-Ladens hängt eine bunte Auswahl an Trachten, drinnen suchen Kunden eifrig nach geeigneter Kleidung für das Volksfest. An der Kasse bezahlt eine Frau bereits ihr neues rosa-blaues Secondhand-Dirndl, während sich an den Stangen mit Lederhosen, Schürzen, Blusen, Hemden und Dirndl andere Kunden neugierig umschauen. Wer sich jetzt noch stilecht für Schwabens größtes Volksfest einkleiden will, hat in Augsburg mehrere Möglichkeiten.

Shopleiterin Marie Kracker bestätig, dass in den vergangenen Tagen vermehrt Kundschaft wegen Trachten käme. Vom 2. bis zum 31. August werde im Secondhand-Laden neben der gewöhnlichen Kleidung traditionell auch Tracht verkauft. „Ein komplettes Dirndl bekommt man hier schon für 14,90 Euro“, erzählt Kracker. Mehr als 70 Euro müsse man hier für eine gesamte Volksfest-Ausstattung nicht ausgeben, schätzt die Leiterin. Lederhosen seien mit durchschnittlich 49 Euro etwas treuer als Dirndl, ein Hemd gibt es für sieben Euro. Mit dem Erlös aus dem Secondhand-Shop unterstützt die Aktion Hoffnung gemeinnützige Projekte.

Bei Vinty‘s kommen gerne junge Leute und Touristen zum Trachtenkauf

Der Leiterin fällt auch auf, dass zur Trachtenzeit besonders viele Touristen und junge Leute ihren Laden besuchen. „Ich denke, unsere niedrigen Preise ziehen die Jugendlichen an.“ Auch Touristen bleiben von der Shopleiterin nicht unentdeckt: „Die erkenne ich daran, dass sie fragen, was man wie trägt.“ So sieht sich auch Sabrina Nocco aus Norditalien nach einem Dirndl um. „Ich liebe Bayern und ich suche ein typisch bayerisches Kleid. Die finde ich wunderschön. Das trage ich dann auch zum Ausgehen in Italien“, sagt sie begeistert.

Auch Marianna Stöher ist mit ihrem Mann bei Vinty‘s auf der Suche nach einem neuen Dirndl. „Ich brauche es für den Plärrer und das Oktoberfest. Ich will meinem Mann ja schließlich gefallen“, gibt sie lachend zu. Außerdem hofft sie, dass sie noch etwas Passendes in ihrer Größe findet.

Bei Trachten Huber gibt es Rabatt wegen einer Baustelle

Bei Trachten Huber in der Ulmer Straße ist kurz vor Plärrerstart ebenfalls viel los. Hier gibt es Lederhosen und Dirndl in allen Größen und Farben. Vom schlichten, traditionellen Dirndl bis zu Modellen mit Spitzenschürze oder Samtmieder sei alles dabei. Lederhosen gibt es von Größe 44 bis 70 und Dirndl von Größe 32 bis 54. Wer sich jetzt noch zum Plärrer ausstatten möchte, bekommt derzeit Rabatt. Hintergrund ist die Baustelle vor dem Geschäft. Parken in der Nähe des Geschäfts und den Zubringerstraßen sei aber dennoch kein Problem, so das Team des Trachtengeschäfts.