Augsburger Puppenkiste öffnet nach langer Pause wieder

Viele Monate war das Marionettentheater wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Am Samstag macht die Puppenkiste nun wieder auf und bringt kurz darauf das neue Kabarett auf die Bühne.

In normalen Zeiten wäre es Silvester so weit gewesen: Zum Ende eines jeden Jahres feiert das neue Kabarettprogramm der Augsburger Puppenkiste normalerweise Premiere. Doch in Corona-Zeiten war alles anders, die Puppenkiste zuletzt dauerhaft geschlossen.

Nun ist das Ende der Zwangspause allerdings in Sicht: Am Samstag, 12. Februar, öffnet die Augsburger Puppenkiste wieder, "auch wenn es momentan noch klemmt und zwickt", wie es auf der Facebook-Seite der Puppenkiste heißt. Das neue Kabarett wird dann am 18. Februar ab 19.30 gespielt.

Augsburger Puppenkiste öffnet ab 12. Februar wieder

Wer sich Karten für die Auftakt-Veranstaltung sichern will, muss am Samstagvormittag schnell sein: Die Reservierung funktioniert ab 10 Uhr vor Ort in der Spitalgasse oder via Telefon unter 0821/450 345-0.

Im Theatersaal gelten die 2G-Plus-Regeln, Besucher müssen also geimpft oder genesen sein und benötigen einen zusätzlichen Test beziehungsweise eine Booster-Impfung. Im Innenraum werden 50 Prozent aller Plätze besetzt sein, außerdem gelten Abstandsregeln.

Auch Museum und Café sind ab dem 12. Februar wieder geöffnet, heißt es von der Augsburger Puppenkiste. (schsa)