Öffnungszeiten, Tickets, Figuren: Alle Infos zur Augsburger Puppenkiste

Die Puppenkiste mit den Figuren Jim Knopf, Kasperl und Urmel ist Augsburger Kulturgut. Wir stellen Ihnen das Theater vor - mitsamt Geschichte und Öffnungszeiten.

"Servus liebe Puppenkischtenfreunde", wie das Kasperl sagen würde. Wenn Sie sich einen Überblick zu der Augsburger Puppenkiste verschaffen wollen, sind Sie hier richtig. Neben den bekanntesten Figuren wie Jim Knopf, das Kasperl und Urmel haben wir Ihnen in diesem Artikel auch Infos rund um Öffnungszeiten, Tickets und das Museum zusammengetragen.

Filme und Geschichte: Eine Chronologie der Augsburger Puppenkiste

Wie die Augsburger Puppenkiste berichtet, hat Soldat Walter Oehmichen das Puppentheater ins Leben gerufen. Die Idee dafür entstand bereits im Jahr 1940. Drei Jahre später bauten Oehmichen und seine Frau Rose ein eigenes Marionettentheater, das unter dem Namen "Puppenschrein" Aufführungen anbot. Nachdem der "Puppenschrein" im Staatstheater bei einer Bombennacht in Augsburg zerstört wurde, kümmerte sich Walter Oehmichen nach Ende des Krieges um neue Räumlichkeiten. 1948 eröffnete die Augsburger Puppenkiste dann im Heilig-Geist-Spital am Roten Tor, wo sie noch heute steht. Hier finden Sie eine Chronologie mit einer Auswahl an Filmen und Meilensteinen:

26. Februar 1948: Die Augsburger Puppenkiste feiert Premiere mit "Der gestiefelte Kater"

feiert Premiere mit "Der gestiefelte Kater" 1951: Erste Gastspiele der Reisebühne

1953: Erste Fernsehproduktion " Peter Wolf " wird ausgestrahlt

" wird ausgestrahlt 1959: "Die Muminfamilie" wird im Fernsehen ausgestrahlt

ausgestrahlt 1961/1962: " Jim Knopf "

" 1964: "Kater Mikesch"

1969: " Urmel aus dem Eis "

" 1980: "Am Samstag kam das Sams zurück"

1994: Die Gruppe Dolls United landet mit einem Remix des Urmelliedes "Eine Insel mit zwei Bergen" auf Platz 2 der Charts

1997: Der erste Film, "Die Story von Monty Spinnerratz", kommt in die Kinos

26. Februar 1998: Die Augsburger Puppenkiste feiert 50-jähriges Jubiläum

feiert 50-jähriges Jubiläum 2000/2001: "Lilalu im Schepperland" wird bei ARD ausgestrahlt

ausgestrahlt 2001: Augsburger Puppentheatermuseum "Die Kiste" wird eröffnet

2004: Verleihung der Goldenen Kamera

2008: Die Augsburger Puppenkiste feiert 60-jähriges Jubiläum

feiert 60-jähriges Jubiläum 2016: "Die Weihnachtsgeschichte" läuft in den Kinos

Augsburger Puppenkiste: Tickets und Preise

Tickets für die Augsburger Puppenkiste können entweder an der Theaterkasse im Gebäude oder telefonisch erworben werden.

Für eine Kartenreservierung per Telefon können Sie folgende Nummer wählen: 0821/45 03 45 40. Laut Angaben auf der offiziellen Seite der Puppenkiste ist die Hotline an folgenden Uhrzeiten und Wochentagen geöffnet:

Dienstag bis Samstag 10 bis 15 Uhr

Donnerstag zusätzlich von 16 bis 19 Uhr

Ihre Tickets bekommen Sie nach einer Reservierung vor Ort.

Die Karten haben laut der offiziellen Internetseite folgende Preise:

Nachmittagsvorstellung:

I. Kat.: 14 Euro

II. Kat.: 12,50 Euro

II. Kat.: 9,50 Euro

Abendvorstellung:

I. Kat.: 29 Euro

II. Kat.: 25,50 Euro

II. Kat.: 19 Euro

Da sich die Preise allerdings regelmäßig ändern können, sollten Sie sich am besten bei der Ticket-Hotline informieren.

Das Programm der Augsburger Puppenkiste

Die Augsburger Puppenkiste bietet üblicherweise von Mittwoch bis Sonntag Vorstellungen an - je nach Programmkalender. Die Nachmittagsvorstellung beginnen meist um 15 Uhr, die Abendvorstellungen um 19.30 Uhr. Das aktuelle Programm können Sie auf der Seite der Augsburger Puppenkiste immer aktuell einsehen.

Figuren der Augsburger Puppenkiste: Kasperl, Jim Knopf und Urmel

Obwohl das Kasperle lange nicht mehr zu den bekanntesten Figuren der Augsburger Puppenkiste gehört, ist er aus der Institution nicht mehr wegzudenken. Er ist seit der Uraufführung von "Der gestiefelte Kater" dabei. Sein Alter hat er unserer Redaktion beim 65-Jährigen Jubiläum im Jahr 2013 bestätigt: "I bin au 65. Drum geh i jetzt bestimmt au, vielleicht amol, irgendwann, eventuell in Rente", sagt er in seinem typischen "Augsburgerisch".

Mittlerweile hat der alte Herr mit dem mintfarbenen Spitzhut sogar einige Jahre mehr auf dem Buckel - glücklicherweise ist er aber noch nicht in Rente gegangen. Wo sein Lieblingsplatz in der Augsburger Puppenkiste ist, sehen Sie hier im Video:

Jim Knopf bei der Augsburger Puppenkiste

Neben dem Kasperl gehört unter anderem Jim Knopf zu den bekanntesten Figuren des Puppentheaters. Der beliebte Lokomotivführer feierte 2018 seinen 50. Geburtstag bei der Augsburger Puppenkiste. Die Figur basiert auf dem Kinderbuch "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer" von Michael Ende.

Augsburger Puppenkiste: Die Figur Jim Knopf hat zum großen Erfolg der Augsburger Puppenkiste beigetragen. Foto: Fred Schöllhorn

Urmel bei der Augsburger Puppenkiste

Auch Urmel ist bei den Fans der Augsburger Puppenkiste sehr beliebt. Das exotische Urwelttier schlüpfte 1969 in Augsburg "aus dem Eis" und musste seither einige Abenteuer überstehen - unter anderem wollte der Exkönig Pumponell ihn im Zoo einsperren. Urmel stammt aus der Feder des Kinderbuchautoren Max Kruse.

Sein Alter merkt man Urmel kaum an: 1969 erschien der Film "Urmel aus dem Eis". Heute können Fans die Marionette im Museum der Augsburger Puppenkiste bestaunen. Foto: Stefan Puchner, dpa

Augsburger Puppenkiste: Öffnungszeiten im Überblick

Die Augsburger Puppenkiste hat meist ab Mittag oder nachmittags geöffnet. Hier finden Sie alle Öffnungszeiten im Überblick:

Augsburger Puppenkiste Theaterkasse und Fan-Shop

Donnerstag und Freitag: 14 bis 18 Uhr (bis 19.30 Uhr bei öffentlichen Abendvorstellungen )

) Samstag und Sonntag: 12 bis 18 Uhr (bis 19.30 Uhr bei öffentlichen Abendvorstellungen )

Augsburger Puppenkiste Museum

Donnerstag und Freitag: 14 bis 18 Uhr (Einlass bis 17.30 Uhr)

Samstag und Sonntag: 12 bis 18 Uhr

Café und Restaurant

Donnerstag und Freitag: 14 bis 18 Uhr (bis 22.30 Uhr bei öffentlichen Abendvorstellungen )

) Samstag und Sonntag: 12 bis 18 Uhr (bis 22.30 Uhr bei öffentlichen Abendvorstellungen )

Die Puppenkiste in Augsburg - liebevolle Details in der Stadt

Die Augsburger sind stolz auf ihre Puppenkiste und das spiegelt sich in der Stadt wider. Es gibt mehrere Plätze, wo das Augsburger Kulturgut gewürdigt wird:

Die Kasperl-Ampel in der Spitalgasse

Augsburger Puppenkiste: In der Spitalgasse steht eine Ampel mit dem Kasperl. Foto: Silvio Wyszengrad

Der " Rose Oehmichen " und " Walter Oehmichen " Weg im Reese-Park

" und " " Weg im Reese-Park Das Puppenkisten-Viertel in Augsburg-Lechhausen mit den Straßennamen: Jim Knopf-Straße, Lummerland-Straße , Urmel-Straße , Apfelstern-Weg, Emma-Weg, Löwe-Weg, Lukas-Weg, Mikesch-Weg, Mumin-Weg, Nepomuk-Weg

Augsburger Puppenkiste: In Lechhausen entsteht ein neues Wohngebiet in dem die Straßen nach Motiven aus der Augsburger Puppenkiste benannt werden. Foto: Ruth Plössel

"Die Kiste": Das Museum der Augsburger Puppenkiste

Im Museum der Augsburger Puppenkiste gibt es die bekanntesten Figuren und Bühnenbilder zu sehen. Darunter ist beispielsweise das Lummerland mit Jim Knopf oder die Vulkanlandschaft mit "Urmel aus dem Eis". Neben der sich ständig verändernden Dauerausstellung bietet "Die Kiste" auch regelmäßig Sonderausstellungen an - zum Beispiel zum 60-jährigen Jubiläum. Die Ausstellung im Jahr 2008 war die erfolgreichste Ausstellung in der Geschichte des Museums und zeigte unter anderem die skurrilsten Fahrzeuge des Puppentheaters.