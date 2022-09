Augsburger Sängerin Lienne ist bei "The Voice of Germany" eine Runde weiter

Lienne wagt sich bei der ProSieben-Castingshow "The Voice of Germany" auf ungewohntes Terrain. Eine andere Augsburgerin ist bereits weiter.

Texte mit Aussagekraft, Soul-Sound und ein Streichquartett im Rücken - so sieht Liennes Bühnenprogramm normalerweise aus. Jetzt wagt sich die Künstlerin aus Augsburg vor die Coaches von "The Voice of Germany". "Es ist endlich raus!", schrieb Lienne vor einigen Tagen im sozialen Netzwerk Instagram zu ihrem Auftritt in der beliebten ProSieben-Castingshow. Am Donnerstag war es nun so weit. Und Lienne ist eine Runde weiter.

Castingshow TVOG 2022: Liennes Auftritt 8.9.2022 bei ProSieben

Selin Üstün, wie Lienne mit bürgerlichem Namen heißt, ist in der Musikbranche keine Unbekannte. Unter anderem trat sie im vergangenen Jahr beim Vorentscheid zum "Eurovision Song Contest" an und schaffte es dort bis ins Finale. 2020 erhielt sie den Augsburger Pop-Preis "ROY" als Newcomerin des Jahres. Ein für Mitte August angesetztes Konzert auf der Freilichtbühne zusammen mit Havet - ehemals "Mimi und Josy" - wurde allerdings wegen zu geringer Verkaufszahlen abgesagt. Nun also "The Voice of Germany". Coach Mark hat sie bei ihrem ersten Auftritt, den sogenannten "Blind Auditions", für sich begeistern können.

Den ersten Schritt hat eine andere Augsburgerin bereits geschafft. Tami Rahman überzeugte mit ihrem ersten Auftritt, der bereits am vergangenen Donnerstagabend ausgestrahlt wurde, alle Coaches – und damit prominente Namen wie Stefanie Kloß, Rea Garvey, Mark Forster und Peter Maffay. Das Prinzip der Show: Die Coaches, eine Art Jury-Mitglieder, können die Sängerinnen und Sänger in den "Blind Auditions" nicht sehen, sondern nur hören. Überzeugt sie ein Auftritt, drücken sie einen Buzzer-Knopf und signalisieren damit, dass sie im weiteren Verlauf der Show gerne mit dem oder der Beteiligten zusammenarbeiten würden. Bei Tami Rahman drückten alle vier. Ihre als Ballade interpretierte Version des Rock-Hits "Teenage Dirtbag" überzeugte voll und ganz.

"The Voice of Germany": Augsburgerin Tami Rahman überzeugt Coaches

Die 27-Jährige, die bangladeschische Wurzeln hat und eigentlich in einem Fitnessstudio arbeitet, reagierte ungläubig: "Was passiert hier eigentlich?" Letztlich entschied sie sich für "Team Rea". Der irische Sänger Rea Garvey wird Tami damit auf ihrer Reise bei "The Voice" begleiten. Hinter der Bühne freuten sich Rahmans Eltern mit. Sie haben ihre Tochter seit der Kindheit musikalisch gefördert.