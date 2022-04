Augsburger Schülerinnen helfen, ihre Stadt sauber zu halten

Nach zwei Jahren Pause legt die Stadt Augsburg wieder mit ihrer Aktion "Sauber ist in!" los. Sie will damit das Bewusstsein für ein heikles Thema schärfen.

Passend zum Frühjahrsputz startete diese Woche die Mitmach-Kampagne des Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetriebs (AWS) für ein sauberes Augsburg. Unter dem Motto "Augsburg - Sauber ist in!" ruft die Stadt Freiwillige auf, sich an den Müllsammelaktionen zu beteiligen. Die Aktionswochen dauern bis zum 13. Mai. Der Startschuss fiel am Stetten-Institut unter Beteiligung freiwilliger Schülerinnen und Oberbürgermeisterin Eva Weber.

Nach zweijähriger Corona-Pause wird die vom AWS organisierte Reinigungskampagne in Augsburg wieder aufgenommen. Seit 2005 gibt es die Aktion in Stadtteilen, seit 2011 als Mitmach-Kampagne im gesamten Stadtgebiet. Für den Frühjahrsputz hatten sich diesmal bereits vor der Eröffnungsveranstaltung 25 Gruppen mit über 1000 Menschen angemeldet. "Eigentlich bräuchten wir so einen Tag und so eine Aktion nicht, wenn wir alle ein bisschen besser auf unsere Stadt aufpassen würden", sagte Eva Weber zum Start der Aktionswochen. Die Kampagne sei wichtig, um ein größeres Bewusstsein für die Sauberkeit der Stadt zu schaffen. Den Anfang machten dieses Jahr die Schülerinnen des Stetten-Instituts.

Initiiert wurde die Eröffnungsveranstaltung am Stetten von der Leiterin der Umwelt-AG, Ulrike Riedel. 37 Schülerinnen beteiligten sich freiwillig an der Aktion und sammelten rund um die Schule bis zum Hofgarten Müll ein. Für einen Großteil der Schülerinnen war es zwar das erste Mal, dass sie an solch einer Aktion teilnahmen, aber bestimmt nicht das letzte Mal. "Ich finde, es ist wichtig, dass auf das Thema Müll aufmerksam gemacht wird. Seitdem ich in der Umwelt-AG bin, achte ich viel mehr darauf", erzählt die 15-jährige Hannah Bollum. Und auch ihre Schulkameradin Valeria Krenzler sieht es ähnlich: "Ich würde auf jeden Fall wieder mitmachen. So eine Aktion macht einem bewusst, dass Kaugummis und Zigarettenstummel in einen Mülleimer gehören und nicht einfach auf den Boden geschmissen werden sollen."

Nele Schreitmüller (links) und Leonie Hartberger beteiligen sich freiwillig an der Müllsammel-Aktion. Foto: Michael Kienastl

In den vergangenen Jahren beteiligten sich bereits mehr als 15.000 Menschen an der Kampagne. So konnten alleine 2019 umgerechnet 3260 Abfallkörbe an Müll gesammelt werden. "Unser Ziel ist es, das Umweltbewusstsein bei Jung und Alt zu fördern", so Erich Bubla vom AWS. Daher sind vor allem Schulen und Vereine dazu aufgerufen, sich zu beteiligen und zu vermitteln, dass Abfälle in den Abfallkorb und nicht auf den Boden gehören, erklärt Hedwig Gleiser von der AWS.

Engagierte Bürger und Bürgerinnen können sich auch außerhalb der Aktion "Sauber ist in!" für die Reinigungsaktion online anmelden. In Eigeninitiative können dann Orte ausgewählt werden, an denen Müll gesammelt wird. Die Stadt stellt Materialien wie Holzzangen, Eimer, Arbeitshandschuhe und Müllsäcke zur Verfügung - und holt im Anschluss den Abfall ab und entsorgt ihn. Für alle Interessierten finden sich unter www.aws.augsburg.de weitere Informationen.