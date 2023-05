Augsburg

Augsburger Schulen bieten kostenlose Tampons auf Mädchen-WCs

Plus Schülerinnen müssen eine große Hemmschwelle überwinden, wenn sie um Periodenprodukte bitten müssen, falls sie nichts dabei haben. Initiativen an Augsburger Schulen helfen.

Seit Jahren wird es in Deutschland immer wieder diskutiert, in Schottland ist es bereits Gesetz: Dort stehen Mädchen und Frauen in Bildungs- und städtischen Einrichtungen kostenlos Periodenprodukte zur Verfügung. In Augsburg geschieht das auf freiwilliger Basis. Auf Initiative einer Mutter und des Elternbeirats wurde das Angebot am Gymnasium bei St. Anna eingeführt, auch auf dem Peutinger-Gymnasium liegen auf der Mädchen-Toilette Periodenprodukte aus.

Eine große Diskussion habe es über den Vorstoß nicht gegeben, resümiert Elternbeiratsvorsitzende Susanne Erdmann vom Anna-Gymnasium. Anfangs gab es etwas Skepsis darüber, ob mit den Tampons und Binden nicht "Missbrauch oder Schabernack" betrieben werden könnte. Als im Frühjahr vergangenen Jahres versuchsweise zwei Spender mit Menstruationsartikeln auf Mädchen-Toiletten der Schule installiert wurden, traten diese Befürchtungen aber nicht ein. Im Gegenteil: Die Produkte werden dankend angenommen.

