Augsburg

vor 16 Min.

Schulen in Augsburg: Das Anna-Gymnasium erhält einen neuen Zweig

2018 wurden am Anna-Gymnasium die neuen naturwissenschaftlichen Räume eingeweiht. Physiklehrer Gerd Winter zeigt dort interessierten Sechstklässlern, was sie später einmal in seinem Unterricht erwartet.

Plus Das Gymnasium möchte mehr junge Menschen ansprechen. Das entlastet die Stadt, die in wenigen Jahren viel mehr Schülerinnen und Schüler unterbringen muss.

Von Miriam Zissler

Die gute Nachricht für das Gymnasium bei St. Anna kam Anfang Januar. Der Bayerische Kultusminister Michael Piazolo gab für den Wunsch der Schulfamilie, einen neuen Zweig in das Schulprofil mit aufnehmen zu dürfen, grünes Licht. Ab September wird das Gymnasium seinen Schülerinnen und Schülern somit auch einen naturwissenschaftlich-technologischen Zweig anbieten können. Das wird an den weiterführenden Schulen in Augsburg zu einer Entlastung führen.

