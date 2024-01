Augsburgs Bildungsreferentin erhält ein "Horror-Memory" von der Ulrichschule

Eltern und Schüler zeigen in dem Spiel die besonders sanierungsbedürftigen Ecken der Augsburger Förderschule. Martina Wild lobt den kreativen Einsatz.

Die Schülermitverwaltung (SMV) und der Elternbeirat der Ulrichschule Augsburg hatten eine kreative Idee, um auf den Sanierungsstau in ihren Schulgebäuden aufmerksam zu machen: Erst fotografierten Schüler mit dem Handy die ganz besonders schlimm sanierungsbedürftigen Stellen der Schulhäuser in der Maximilianstraße und in der Gögginger Außenstelle – das provisorische Feuertreppengerüst, bröckelnder Putz, marode Fenster, Löcher im Fußboden und ekelerregende Toilettenanlagen.

Schulsanierungen in Augsburg: Bildungsreferat arbeitet an Flyer zum Thema Eigen-Engagement

Mit den in graugelben Farbtönen reproduzierten Fotomotiven bastelten sie ein ganz spezielles Horror-Memory, das Schülersprecher Niklas, 14, und Elternbeirätin Anja Waninger nun an Bildungsbürgermeisterin Martina Wild (Grüne) übergaben. „Gerade wir von den Förderschulen haben es schwerer, finanzielle Spender und Förderer zu mobilisieren, oder öffentliche Aufmerksamkeit für unsere Sanierungsanliegen zu erreichen. Unsere Elternschaft ist gesellschaftlich oft nicht so präsent,“ so Waninger. Da habe man den plakativen Weg über das Memory gewählt, um auf die baulichen Zustände aufmerksam zu machen, und auch den Schülerinnen und Schülern zu zeigen, dass sie selbst direkt politisch ihre Stimme erheben könnten und gehört würden. Martina Wild lobte den kreativen Einsatz der Schülerinnen und Schüler und wünschte sich von ihnen: „Bleibt politisch!“

Sie gab Einblicke in die komplizierte Materie der Schulsanierungen, mit vielen rechtlichen, denkmalpflegerischen und finanziellen Fragestellungen um mögliche Fördertöpfe. „Was und wie können wir als Eltern selber etwas tun?“, fragte Anja Waninger. Schüler hätten etwa eine Wand in einem Lehrmittelraum selbst verputzt und gestrichen. Ein Flyer als Handreichung für Eltern und Schulen zum Thema Spenden und Sponsoring im Hinblick auf Schulsanierungen werde derzeit im Bildungsreferat konzipiert, so Martina Wild, um gerade dem Willen zum Eigen-Engagement Wege aufzuzeigen.

