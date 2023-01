Augsburg

vor 2 Min.

Augsburgs künftiger Baureferent macht sich mit der Stadt vertraut

Baureferent Gerd Merkle (CSU, li.) und sein designierter Nachfolger Steffen Kercher im Dialog: Kercher tritt das Amt am 1. Mai an, bis dahin arbeitet er sich ein.

Plus Steffen Kercher wird im Mai Gerd Merkle an der Spitze des Baureferats ablösen. Zum Jahreswechsel hat er ein Büro in der Verwaltung bezogen, um sich einzuarbeiten.

Von Stefan Krog Artikel anhören Shape

Der Terminkalender des künftigen Baureferenten Steffen Kercher ist schon ähnlich dicht getaktet, wie der des amtierenden Baureferenten Gerd Merkle ( CSU): Kercher, der Merkle zum 1. Mai ablösen wird, hat Anfang Januar seinen Dienst angetreten und ein Büro neben Merkles Chefzimmer bezogen. Er ist bei so gut wie allen Besprechungen dabei und macht seine Vorstellungsrunde durch die Ämter der städtischen Bauverwaltung. Merkle, der zur Halbzeit der Regierungsperiode auf eigenen Wunsch aufhört, hatte dieses Vorgehen vorgeschlagen.

