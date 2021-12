Mobilitätsreferat vom Tisch? Abschied des Baureferenten hat Folgen

Plus Die Stadt Augsburg sucht einen Nachfolger von Baureferent Gerd Merkle. Warum aus einem Plan der schwarz-grünen Regierung nun doch nichts wird.

Das angekündigte Ausscheiden von Baureferent Gerd Merkle ( CSU) aus der Stadtregierung zur Regierungshalbzeit im Mai 2023 wirft seine Schatten voraus: Die Stadt wird demnächst eine Stellenausschreibung veröffentlichen und einen Headhunter mit der Suche nach geeigneten externen Bewerbern und Bewerberinnen beauftragen. Interessant: Die Stellenbeschreibung wird sich auch künftig am bisherigen Referatszuschnitt orientieren, also neben Stadtplanung und Hochbau das Thema Verkehr beinhalten. Ein eigenes Mobilitätsreferat, wie es eine Wahlkampfforderung von Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) war und im Koalitionsvertrag festgehalten ist, dürfte damit vorläufig vom Tisch sein, zumal der oder die Neue für sechs Jahre ins Amt kommen wird.