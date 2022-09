Augsburgs OB Eva Weber wirbt um Verständnis für blumenloses Turamichele

Nach dem Baumunfall von Oberhausen wollten Verwaltungsmitarbeiter beim Turamichele auf Nummer sicher gehen. Die Ersatzgirlande gefiel aber auch OB Weber nicht besonders.

Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) hat am Donnerstag am Rande der Stadtratspressekonferenz um Verständnis für den schmucklosen Auftritt des Turmamichele in diesem Jahr geworben. Wie berichtet waren im Grünamt Bedenken aufgekommen, was die Sicherheit der Befestigung des traditionellen Blumenschmucks betrifft. Konkrete Hinweise auf eine Gefahr gab es zwar nicht, allerdings auch keinen statischen Nachweis zur Sicherheit. Bis zum vergangenen Wochenende konnte dieser auch nicht erbracht werden.

Weber sagte auf Nachfrage, in der Verwaltung zeige der tödliche Baumunfall vom vergangenen Jahr in Oberhausen, bei dem ein auf einen Spielplatz stürzender Baum ein 22 Monate altes Mädchen erschlug, Nachwirkungen. Das Amtsgericht hat wie berichtet einen Strafbefehl gegen den zuständigen Baumkontrolleur erlassen, gegen den dieser Einspruch eingelegt hat. Ein Gerichtsprozess in der Angelegenheit steht noch aus.

Turamichele soll nächstes Jahr wieder mit Blumenschmuck stattfinden

"Viele Mitarbeitende haben jetzt Angst bei Dingen, die nicht 100-prozentig abgesichert sind", so Weber. Darum spiele Vorsicht eine größere Rolle. Allerdings sagte Weber auch, dass sie verstehe, dass es sich für die Besucher und Besucherinnen um ein emotionales Thema handle. Mit der schmalen Girlande, die als Ersatz aufgehängt wurde, sei sie in dieser Form auch nicht glücklich gewesen. "Die hätte im Nachhinein größer sein dürfen." Im kommenden Jahr werde es wieder den üblichen Blumenschmuck geben. (skro)

Lesen Sie dazu auch