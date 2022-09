Augsburg

So erklärt die Stadt Augsburg das triste Fenster beim Turamichelefest

Plus In diesem Jahr fehlte der Blumenschmuck. Viele Menschen waren enttäuscht. Das Grünamt wusste länger vom Problem, handelte aber erst kurz vor der Veranstaltung.

Von Michael Hörmann

Das Turamichelefest in Augsburg war am Wochenende ein Besuchermagnet. Hunderte Familien mit Kindern verfolgten den symbolischen Kampf vom Turamichele. Die Figur tritt aus einem Fenster am Perlachturm, um das Böse in Gestalt des Teufels niederzustechen. Der übliche Blumenschmuck am Turm, der dem Auftritt vom Turamichele einen würdigen Rahmen verleiht, fehlte. Die Stadt Augsburg hatte es nicht geschafft, kurzfristig eine andere Lösung zu präsentieren. "Typisch Augsburg", lautete ein weitverbreiteter Kommentar. Von einer Blamage für die Stadt war ebenfalls die Rede. Der Eindruck entstand, dass beteiligte städtische Dienststellen die Zuständigkeit weiterschoben. Am Montag hat die Stadt auf Anfrage ihre Sicht auf die Dinge erläutert.

