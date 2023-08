Augsburg

12:00 Uhr

Gewaltiges Gerüst: Augsburgs Ulrichsbasilika bekommt einen neuen Anstrich

Plus Nach jahrelanger Planung starten nun die Sanierungsarbeiten an der Ulrichsbasilika. Bei dem Vorhaben muss vieles berücksichtigt werden - auch gewisse Tiere.

Von Miriam Zissler Artikel anhören Shape

Nach und nach ist der Turm der Augsburger Ulrichsbasilika in den vergangenen Wochen eingerüstet worden - inzwischen umrankt das Gerüst die Spitze samt Wetterhahn. Es ist eine Maßnahme, die seit vielen Jahren geplant wurde und die mehrere Monate dauern wird - unter anderem erhält der Bau einen neuen Anstrich. Vieles muss bei diesem Vorhaben berücksichtigt werden - etwa wann die jungen Wanderfalken, die im Turm aufgezogen werden, fliegen lernen. Doch das ist noch nicht alles.

Der Gerüstbau an dem Turm der Basilika ist laut Architekt Anton Kriesch "anspruchsvoll", da der Turm nicht frei steht. Foto: Silvio Wyszengrad

93 Meter ist die Ulrichsbasilika hoch, nicht nur deswegen handelt es sich um eine komplexe Sanierungsmaßnahme. Der Augsburger Architekt Anton Kriesch hat bereits viele Kirchen saniert, etwa die Kirche Herz Jesu in Pfersee, deren Turm 73 Meter misst. Er kennt sich mit der Materie und der Herangehensweise aus. Eine "problematische" Besonderheit der Ulrichsbasilika: "Der Turm steht nicht frei", sagt Kriesch. Das mache den Gerüstbau anspruchsvoll. Aufgrund der Turmkehlen, die die Gerüstlast nicht aufnehmen können, könne darin nicht einfach ein Gerüst aufgebaut werden. Deshalb wurde ein sogenanntes Konsolgerüst am Turm angebracht. Dabei handelt es sich um an der Außenwand verankerte Aufhängeschlaufen. Eine Konsole ist eine Stahlkonstruktion - sie wird durch Haken an den Schlaufen angebracht und mit Klebeankern am Turm befestigt. Auf diesen Konsolen wird das Gerüst dann statisch "abgelastet", das Gewicht wird also verteilt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen