Aus der Stilmanufaktur wird ein Hotel, statt Schuhen gibt es Haushaltswaren

Die Stilmanufaktur in der Maximilianstraße schließt nach 13 Jahren, auf Osco-Schuhe im weiteren Verlauf der Straße folgt ein inhabergeführtes Haushaltswarengeschäft und in der Karlstraße setzt Haeger Juweliere auf ein besonderes Konzept beim Schmuckhandel. Der Einzelhandel in Augsburg ist auch im neuen Jahr in Bewegung.

„Der Umsatz ist im Privatbereich rückläufig, die Flächen zu groß“, nennt der Inhaber der Stilmanufaktur, Michael Meißler, einen Grund für die Geschäftsaufgabe des Möbelhauses für Luxusmarken. Ohnehin sei man zudem zuletzt stärker in der Ausstattung von Hotels (unter anderem Hotel Atlantic in Hamburg) und Gastronomiebetrieben (unter anderem Ombretta oder Picnic in Augsburg) aktiv gewesen. Dem Standort Maximilianstraße hält Meißler dennoch die Treue, allerdings mit einem anderen Konzept.

Hotel folgt in der Maximilianstraße auf die Stilmanufaktur

Der Ausverkauf in der Stilmanufaktur hat bereits begonnen und laufe, solange der Vorrat reicht, so Meißler. Danach bleibt Hästens-Betten bestehen, der Rest des Gebäudes wird umgebaut, und zwar in ein Hotel. Entstehen werden 30 Zimmer in den Kategorien zwei bis fünf Sterne und demnach mit ganz unterschiedlicher Ausstattung. Dafür arbeiten Meißler und Projektleiter Sven Erdmann mit Partnern aus der Hotel- und Möbelbranche oder auch WMF zusammen. Unter der Marke Styleycraft entstehe so nicht nur ein Hotel, sondern auch ein Kompetenzzentrum für die Hotelbranche. Wer ein Hotel umgestalten oder neu einrichten wolle, könne sich in Augsburg als Gast einmieten und verschiedene Stile, Ausstattungsvarianten, Kategorien und Hersteller kennenlernen, erklärt Meißler. Ergänzt werde das Kompetenzzentrum durch ein passendes Planungsbüro. Seiner Einschätzung nach sei ein Konzept dieser Art bundesweit einmalig.

Neues Haushaltswaren-Geschäft eröffnet in der kurzen Maxstraße

In der kurzen Maxstraße gibt es unterdessen ebenfalls Veränderungen. Auf Osco-Schuhe folgt hier Vama-Home, ein inhabergeführtes Geschäft für Haushaltswaren und Reisebedarf. „Uns gibt es schon seit 20 Jahren in München, jetzt haben wir auch in Augsburg ein Geschäft eröffnet“, sagt Canan Kizilarslan. Dies habe sich mit der Karstadt-Schließung angeboten, dazu lebe die Familie in Augsburg. Angeboten werden unter anderem Haushaltswaren, darunter auch türkische Teekocher und passende Gläser, aber auch Pfannen, Reisekoffer oder Heimtextilien. Eröffnet wird am 3. Januar.

Bereits seit August gibt es in der Karlstraße einen Nachfolger für das Juweliergeschäft Fries-Arauner. Eingezogen ist Haeger Juweliere. Das Familienunternehmen mit Sitz in Düsseldorf setzt auf ein spezielles Konzept: Angeboten wird kein Schmuck aus eigener Herstellung, stattdessen gibt es bereits getragene Schmuckstücke von Kunden. Diese werden an- und weiterverkauft. Umarbeitungen sind möglich. Das Konzept macht es zudem möglich, dass auch Schmuckstücke des Vorgängers Fries-Arauner weiter in der Auslage zu finden sind.